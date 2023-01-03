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    Инсайдер Карпов: «Д’Амико через вбросы про интерес «Спартака» к Эль-Ямику пытается улучшить условия игрока в «Локо»

    Инсайдер Иван Карпов прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» и «Спартака» к защитнику «Вальядолида» Джаваду Эль-Ямику.

    «Гюнтер из «Вероны» действительно присутствует в списке «Локомотива» на усиление. Но шансы на переезд в Черкизово у этого 28-летнего немца невысоки.

    «Локо» сосредоточен на подписании 30-летнего марокканца Эль-Ямика из «Вальядолида». Желдор пытается договориться с Зубастиком (Роналдо — президент испанского клуба), что вовсе непросто. Но шансы есть!

    Вместе с тем, агент игрока Д’Амико, который привозил в Тушино тренера Ваноли, сейчас через вбросы про интерес «Спартака» к этому защитнику пытается улучшить личные условия Джавада в «Локо», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.

    • Эль-Ямик провел 6 матчей на ЧМ-2022.
    • В этом сезоне Примеры на его счету 8 матчей.
    • Рыночная стоимость игрока – 1,2 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 14:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12550

      Алексей З 36 минут назад

      Не читайте Карпова , там 90 % враньё.

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      Рейтинг: +141

      eugen-han 1 час назад

      Без ЛОХа и жизнь плоха, - это про лохомотив.

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