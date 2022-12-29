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    «Спартак» хочет перехватить у «Локомотива» защитника сборной Марокко

    Защитник «Вальядолида» и сборной Марокко Джавад Эль-Ямик может перейти в «Спартак».

    «По моей информации, «Спартак» хочет перехватить у «Локомотива» марокканского защитника «Вальядолида» Джавада Эль-Ямика.

    Красно-белые включились в переговоры позже», – написал в телеграме журналист Дмитрий Клипин.

    • Эль-Ямик провел 6 матчей на ЧМ-2022.
    • В этом сезоне Примеры на его счету 8 матчей.
    • Рыночная стоимость игрока – 1,2 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Клипина

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    Сегодня, 14:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +786

      БеZуМныЙ 37 минут назад

      Эти могут. У них мазутного бобла по горло. Девать некуда. Привыкли разбрасываться на всякий неликвид.

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