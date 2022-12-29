«Спартак» хочет перехватить у «Локомотива» защитника сборной Марокко

Эти могут. У них мазутного бобла по горло. Девать некуда. Привыкли разбрасываться на всякий неликвид.
Защитник «Вальядолида» и сборной Марокко Джавад Эль-Ямик может перейти в «Спартак».
«По моей информации, «Спартак» хочет перехватить у «Локомотива» марокканского защитника «Вальядолида» Джавада Эль-Ямика.
Красно-белые включились в переговоры позже», – написал в телеграме журналист Дмитрий Клипин.
- Эль-Ямик провел 6 матчей на ЧМ-2022.
- В этом сезоне Примеры на его счету 8 матчей.
- Рыночная стоимость игрока – 1,2 миллиона евро.
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