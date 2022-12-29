«Спартак» хочет перехватить у «Локомотива» защитника сборной Марокко

Защитник «Вальядолида» и сборной Марокко Джавад Эль-Ямик может перейти в «Спартак».

«По моей информации, «Спартак» хочет перехватить у «Локомотива» марокканского защитника «Вальядолида» Джавада Эль-Ямика.

Красно-белые включились в переговоры позже», – написал в телеграме журналист Дмитрий Клипин.

Эль-Ямик провел 6 матчей на ЧМ-2022.

В этом сезоне Примеры на его счету 8 матчей.

Рыночная стоимость игрока – 1,2 миллиона евро.

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