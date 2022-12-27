Защитник сборной Марокко, поцеловавший Пепе, отказался переходить в «Локомотив»

Андреа Д'Амико, агент защитника «Вальядолида» Джавада Эль-Амика, прокомментировал новость об интересе «Локомотива» к игроку сборной Марокко.

«Нет и шанса, что Эль-Амик перейдет в «Локомотив». Мы уже разговаривали с клубом. Но предложение нас не устраивает. Мы его отклонили.

Мы не хотим, чтобы игрок переезжал в Россию, потому что он еще сможет сыграть в большом клубе», — сказал Д'Амико.

Эль-Амик провел 6 матчей на ЧМ-2022.

В этом сезоне Примеры на его счету 8 матчей.

Рыночная стоимость игрока – 1,2 миллиона евро.

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