«Локомотив» хочет арендовать защитника сборной Марокко. Он поцеловал Пепе на ЧМ-2022

«Локомотив» интересуется защитником «Вальядолида» Джавадом Эль-Амиком.

По информации «Чемпионата», московский клуб хочет арендовать игрока за 500 тысяч евро с правом выкупа за 4 миллиона.

Эль-Амик дошел со сборной Марокко до 1/2 финала ЧМ-2022 и запомнился тем, что поцеловал в голову защитника сборной Португалии Пепе во время матча 1/4 финала (1:0).

Эль-Амик провел 6 матчей на ЧМ-2022.

В этом сезоне Примеры на его счету 8 матчей.

Рыночная стоимость игрока – 1,2 миллиона евро.

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