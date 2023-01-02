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  • «Арсенал» сделал улучшенное предложение «Шахтеру» по Мудрику. Контракт с игроком согласован

«Арсенал» сделал улучшенное предложение «Шахтеру» по Мудрику. Контракт с игроком согласован

2 января 2023, 18:53
1

«Арсенал» сделал улучшенное предложение по трансферу полузащитника «Шахтера» Михаила Мудрика.

По информации журналиста Бена Джейкобса, после отказа «Шахтера» продать 21-летнего украинца за 40+20 миллионов евро «Арсенал» сделал предложение на 70 миллионов евро с учетом бонусов.

«Шахтер» хочет сразу же получить около 55 миллионов евро за Мудрика. Условия контракта с самим футболистом уже согласованы.

  • В этом сезоне Мудрик забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 18 матчах.
  • Рыночная стоимость 21-летнего футболиста – 40 миллионов евро.

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Источник: твиттер Бена Джейкобса
Украина. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Арсенал Шахтер Мудрик Михаил
Комментарии (1)
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talgatnurzhanov2006
1672726193
Мудрик!!!
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