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    «Арсенал» сделал улучшенное предложение «Шахтеру» по Мудрику. Контракт с игроком согласован

    «Арсенал» сделал улучшенное предложение по трансферу полузащитника «Шахтера» Михаила Мудрика.

    По информации журналиста Бена Джейкобса, после отказа «Шахтера» продать 21-летнего украинца за 40+20 миллионов евро «Арсенал» сделал предложение на 70 миллионов евро с учетом бонусов.

    «Шахтер» хочет сразу же получить около 55 миллионов евро за Мудрика. Условия контракта с самим футболистом уже согласованы.

    • В этом сезоне Мудрик забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 18 матчах.
    • Рыночная стоимость 21-летнего футболиста – 40 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Бена Джейкобса

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    02.01.2023 18:53
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