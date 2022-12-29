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    Суд вынес приговор экс-вратарю сборной Белоруссии Хомутовскому за участие в протестах

    В Белоруссии осудили бывшего голкипера национальной сборной Василия Хомутовского.

    Суд приговорил его к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

    44-летний экс-футболист признан виновным в активном участии в групповых действиях, которые грубо нарушают общественный порядок.

    • Хомутовского задержали в конце сентября.
    • Он участвовал в акциях протеста в 2020 году.
    • В России вратарь поиграл за «Динамо», «Волгарь-Газпром», «Томь» и «Амкар». Завершил карьеру в 2016-м.

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    Источник: «Прессбол»

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