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    В «Локомотиве» объяснили трансферы Пиняева и Глушенкова

    Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал трансферы Сергея Пиняева и Максима Глушенкова из «Крыльев Советов».

    «Мы довольны, что удалось договориться о трансфере Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. Оба футболиста прошли институт сборных России, являясь сейчас кандидатами в национальную команду.

    Этот переход перспективный как для клуба, так и для самих футболистов. Уверен, они принесут пользу нашей команде», – сказал Ульянов.

    • Пиняев и Глушенков подписали контракты с «Локо» на 4 года.
    • Сообщалось, что «Локомотив» заплатит за двух игроков суммарно 700 миллионов рублей
    • Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в этом сезоне РПЛ.
    • На счету Глушенкова 5 голов и 4 ассиста.

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    Источник: ТАСС

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