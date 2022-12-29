В «Локомотиве» объяснили трансферы Пиняева и Глушенкова

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал трансферы Сергея Пиняева и Максима Глушенкова из «Крыльев Советов».

«Мы довольны, что удалось договориться о трансфере Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. Оба футболиста прошли институт сборных России, являясь сейчас кандидатами в национальную команду.

Этот переход перспективный как для клуба, так и для самих футболистов. Уверен, они принесут пользу нашей команде», – сказал Ульянов.

Пиняев и Глушенков подписали контракты с «Локо» на 4 года.

Сообщалось, что «Локомотив» заплатит за двух игроков суммарно 700 миллионов рублей

Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в этом сезоне РПЛ.

На счету Глушенкова 5 голов и 4 ассиста.

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