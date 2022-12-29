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    Широков отреагировал на переход Пиняева и Глушенкова в «Локомотив»

    Экс-капитан сборной России Роман Широков оценил трансферы Сергея Пиняева и Максима Глушенкова из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

    «Пока трудно что-то думать об этих трансферах. Надо смотреть, как Пиняев и Глушенков проявят себя.

    Можно исходить из того, что иностранные нападающие могут уехать. Соответственно, Глушенков будет играть.

    Если исходить из того, что они уезжают, то и Пиняев должен играть левого нападающего», – сказал Широков.

    • Пиняев и Глушенков подписали контракты с «Локо» на 4 года.
    • Сообщалось, что «Локомотив» заплатит за двух игроков суммарно 700 миллионов рублей
    • Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в этом сезоне РПЛ.
    • На счету Глушенкова 5 голов и 4 ассиста.

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    Источник: «Чемпионат»

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