Пиняев: «Баринов отводил меня за ручку в школу «Локомотива»

Нападающий Сергей Пиняев рассказал, как капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов повлиял на его переход в московский клуб.

— Дмитрий Баринов рассказал, что общался с вами в сборной по поводу «Локомотива», приглашал в команду. Такой разговор действительно состоялся?

— Да, был. Мы с Бариновым давно знакомы, общаемся. У нас и раньше были разговоры. Баринов — один из тех людей, кто отводил меня за ручку в школу «Локомотива», когда я находился там на протяжении года. Думаю, он хотел бы воссоединиться как-то.

Контракт Пиняева с «Локомотивом» рассчитан на 4 года.

Пиняев выступал за «Крылья» с июля 2021 года.

За 1,5 сезона он забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 45 матчах.

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