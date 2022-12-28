Пиняев: «Баринов отводил меня за ручку в школу «Локомотива»

Нападающий Сергей Пиняев рассказал, как капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов повлиял на его переход в московский клуб.
— Дмитрий Баринов рассказал, что общался с вами в сборной по поводу «Локомотива», приглашал в команду. Такой разговор действительно состоялся?
— Да, был. Мы с Бариновым давно знакомы, общаемся. У нас и раньше были разговоры. Баринов — один из тех людей, кто отводил меня за ручку в школу «Локомотива», когда я находился там на протяжении года. Думаю, он хотел бы воссоединиться как-то.
- Контракт Пиняева с «Локомотивом» рассчитан на 4 года.
- Пиняев выступал за «Крылья» с июля 2021 года.
- За 1,5 сезона он забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 45 матчах.
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Источник: «Спорт-Экспресс»