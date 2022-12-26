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    АПЛ. «Ньюкасл» разгромил «Лестер», «Эвертон» проиграл «Вулверхэмптону» и другие результаты

    Завершились еще четыре матча 17-го тура чемпионата Англии.

    Во всех играх победы одержали гостевые команды – «Фулхэм», «Вулверхэмптон», «Ньюкасл» и «Брайтон».

    Англия. АПЛ. 17-й тур

    Кристал Пэлас – Фулхэм – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Рид, 31; 0:2 – Рим, 71; 0:3 – Митрович, 80.

    Удаления: Митчелл, 34; Томкинс, 57 – нет.

    Эвертон – Вулверхэмптон – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Мина, 7; 1:1 – Поденсе, 22; 1:2 – Айт Нури, 90+5.

    Лестер – Ньюкасл – 0:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Вуд (с пенальти), 3; 0:2 – Альмирон, 7; 0:3 – Жоэлинтон, 32.

    Саутгемптон – Брайтон – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Лаллана, 14; 0:2 – Перро (в свои ворота), 35; 0:3 – Мач, 56; 1:3 – Уорд-Проус, 73.

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    Источник: «Бомбардир»

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