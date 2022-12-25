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    Осинькин: «Мы должны предпринять шаги, чтобы с Сычевым не повторилась ситуация Агаларова»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о трансфере в команду форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого.

    – Вы сравнивали ситуацию Сычевого с Гамидом Агаларовым, который стал лучшим бомбардиром в прошлом сезоне, но после перехода в новый клуб перестал забивать?

    – Ситуация с Агаларовым действительно стояла у нас перед глазами. Мы пытались проанализировать, почему у него не пошло, может ли такое повториться с Сычевым. Владимир мало играл на высоком уровне, но мы посчитали, что у него достаточно качеств, которые не дадут ему остановиться. Это и страсть, и физическая мощь, и бомбардирский талант.

    Агаларов в прошлом году выглядел очень привлекательно, но в его проблемах должны разбираться другие клубы. Наверное, надо перезагрузиться, перевернуть страницу. А мы должны уже на сборах предпринять шаги, чтобы с Сычевым это не повторилось. Мы играем не так, как «Оренбург», но постараемся, чтобы он был и более вовлечeнным в игру, и проявлял свой бомбардирский талант как игрок штрафной.

    • Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ. С ним подписан контракт на 3,5 года.
    • В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
    • Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23809

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Это нечестно "предпринять шаги", должна быть здоровая конкуренция. Все эти преференции только разлагают команды и наш футбол вцелом. Пример Питера неужели ничему не научил?...

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