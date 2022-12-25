Суарес прилетел в Аргентину, чтобы поздравить Месси. Они сфотографировались с женами

Бывший партнер Лионеля Месси по «Барселоне» Луис Суарес прилетел в Аргентину, чтобы поздравить форварда аргентинцев с победой на чемпионате мира-2022.

Суарес прилетел с женой. Совместное фото в социальной сети выложил Месси.

Месси на прошлой неделе впервые стал чемпионом мира.

У Месси 7 «Золотых мячей».

Суарес вскоре подпишет контракт с бразильским «Гремио».

Антонелла Рокуццо – потрясающая жена Месси, который сегодня стал великим

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