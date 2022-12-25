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    Суарес прилетел в Аргентину, чтобы поздравить Месси. Они сфотографировались с женами

    Бывший партнер Лионеля Месси по «Барселоне» Луис Суарес прилетел в Аргентину, чтобы поздравить форварда аргентинцев с победой на чемпионате мира-2022.

    Суарес прилетел с женой. Совместное фото в социальной сети выложил Месси.

    • Месси на прошлой неделе впервые стал чемпионом мира.
    • У Месси 7 «Золотых мячей».
    • Суарес вскоре подпишет контракт с бразильским «Гремио».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14189

      playsh 2 часа назад

      Красавчики.Девчонки нарожали парням кучу детишек,а фигурки,как у невинных барышень,как они это делают? Отечественным самочкам,и не только отечественных футболёров,есть с кого брать пример.

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      Рейтинг: +124

      Клаус > playsh 2 часа назад

      В отличии от отечественных женщин, у них кайфовая жизнь.
      Денег много , пьют вино и занимаются на тренажёре у себя дома.
      Нет такого что нужны деньги , живут без страха ( это я насчёт политики), жизнь удалась )) они сами даже скорее готовить не умеют , все делают за них)
      Им только надо держать себя в форме, а остальное делают за них другие

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