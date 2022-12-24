Газизов: «Если нас не пускают в Европе, надо играть в другом месте. Сборная не должна простаивать»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Мое мнение простое — надо играть. Если нас не пускают в Европе, надо играть в другом месте. Футбол не должен стоять на месте. Сборные команды не должны простаивать несколько лет. Но давайте дождемся решения руководства», – сказал Газизов.
- Накануне вопрос перехода в Азию обсудили на исполкоме РФС.
- Окончательное решение намечено на следующую неделю.
- Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»