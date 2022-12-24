Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Газизов: «Если нас не пускают в Европе, надо играть в другом месте. Сборная не должна простаивать»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

    «Мое мнение простое — надо играть. Если нас не пускают в Европе, надо играть в другом месте. Футбол не должен стоять на месте. Сборные команды не должны простаивать несколько лет. Но давайте дождемся решения руководства», – сказал Газизов.

    • Накануне вопрос перехода в Азию обсудили на исполкоме РФС.
    • Окончательное решение намечено на следующую неделю.
    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Газизов не сомневается, что «Арсенал» выплатит «Уфе» деньги за Зинченко
    Газизов – об Урунове: «Заблудился парень... Сосен немного, но он заблудился» 3
    Газизов сообщил об аннулировании предписания об увольнении всех сотрудников и футболистов «Уфы» 1
    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:00
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12137

      ВетеR 3 часа назад

      точно, в другом, там и играете- в заднице

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11