Газизов: «Если нас не пускают в Европе, надо играть в другом месте. Сборная не должна простаивать»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Мое мнение простое — надо играть. Если нас не пускают в Европе, надо играть в другом месте. Футбол не должен стоять на месте. Сборные команды не должны простаивать несколько лет. Но давайте дождемся решения руководства», – сказал Газизов.

Накануне вопрос перехода в Азию обсудили на исполкоме РФС.

Окончательное решение намечено на следующую неделю.

Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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