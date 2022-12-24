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    Рианчо оценил перспективы Абаскаля возглавить сборную Испании

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что в будущем Гильермо Абаскаль может возглавить сборную Испании.

    «Сборная Испании назначила Луиса де ла Фуэнте на пост главного тренера. Не знаю, как он проявит себя в будущем, но хотелось бы видеть в сборных молодых специалистов.

    Думаю, в будущем на пост главного тренера «Фуриа Роха» может претендовать и Гильермо Абаскаль. У этого специалиста огромный потенциал», – сказал Рианчо.

    • После ЧМ-2022 сборную Испании покинул Луис Энрике.
    • Команда вылетела из турнира на стадии 1/8 финала, проиграв Марокко в серии пенальти.

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    Источник: Sport24

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