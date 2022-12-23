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    «Знал, что мальчик занервничает. Он облажался». Мартинес – о промахе Чуамени в серии пенальти в финале ЧМ-2022

    Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался о полузащитнике сборной Франции Орельене Чуамени, который не забил в финале ЧМ-2022 в послематчевой серии пенальти.

    Мартинес перед исполнением пенальти Чуамени забрал мяч и ушел с ним в руках к воротам, после чего выбросил его на угол штрафной.

    «Я знал, что мальчик занервничает. Я переиграл его ментально, и он пробил мимо. Он облажался», – сказал Мартинес аргентинским болельщикам.

    • Мартинес был признан лучшим вратарем ЧМ-2022.
    • Аргентина победила со счетом 4:2 в серии пенальти.
    • Франция отыгралась, уступая 0:2 к 80-й минуте.
    • До 11-метровых команды забили 6 голов – 3:3.

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    Источник: Foot Mercato

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +705

      7:1 2 часа назад

      тупая шимпанза эта мартинес

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +869

      Fialet > 7:1 1 час назад

      Это точно. Не мартинес а мартышкес.

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