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    «Возможно, выдумали». Пиняев – о желании «Манчестер Юнайтед» его подписать

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев не знает, окажется ли он в будущем в «Манчестер Юнайтед».

    Ранее он проходил стажировку в английском клубе.

    «Закончена ли моя история с «Манчестер Юнайтед»? Наверное, нет, посмотрим.

    Они говорили, что подпишут меня, когда мне исполнится 18 лет? Мне уже 18, меня не подписали, значит, что-то не так было.

    Возможно, этого не было. Возможно, выдумали. Я не знаю», – сказал Пиняев.

    • 18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».
    • В ноябре он дебютировал за сборную России.
    • В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».
    • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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