«Возможно, выдумали». Пиняев – о желании «Манчестер Юнайтед» его подписать

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев не знает, окажется ли он в будущем в «Манчестер Юнайтед».

Ранее он проходил стажировку в английском клубе.

«Закончена ли моя история с «Манчестер Юнайтед»? Наверное, нет, посмотрим.

Они говорили, что подпишут меня, когда мне исполнится 18 лет? Мне уже 18, меня не подписали, значит, что-то не так было.

Возможно, этого не было. Возможно, выдумали. Я не знаю», – сказал Пиняев.

18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».

В ноябре он дебютировал за сборную России.

В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».

Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

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