Титов назвал главные открытия ЧМ-2022

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов рассказал, чье выступление на чемпионате мира в Катаре его удивило больше всего.

«Главным открытием для нас на этом чемпионате стала сборная Марокко. Если мы берем, наверное, наибольший прогресс – это марокканцы.

Понравились австралийцы в матче с Аргентиной. Самая высокая команда оказалась, упертая, и мы видели, как Аргентина могла на стадии 1/8 финала остановиться, забей 18-летний мальчишка.

И неизвестно, что было бы дальше: серия пенальти, прошли бы, нет дальше?

Конечно же, [открытием стал] вратарь аргентинцев Мартинес. Мало кто его знал. Знали, что есть такой, но что он вот так вот раскроется – это вообще тоже такая голливудская история. Это его, наверное, лучшие моменты карьеры, а возможно, и всей его жизни.

Тут же можно вспомнить про хорватского вратаря Ливаковича, который в 27 лет играет в «Загребе», и в сборной он себя так ярко проявил. Я думаю, сейчас его быстренько заберут. Человек сделал сам себя.

Самое главное открытие – это яркий финальный матч, его помнить будем долго», – заявил Титов.

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