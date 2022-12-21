Широков: «Зачем мы переходили на осень-весну? Сто лет играли летом, а потом пришли умники и додумались играть зимой»

Экс-капитан сборной России Роман Широков высказался о формате проведения чемпионата России.

«Не могу понять, зачем мы переходили на осень-весну. Никто объяснить не может, почему мы не играли и не играем в футбол летом. Мог еще понять, когда были плохие поля осенью, но сейчас таких проблем нет — поле в хорошем состоянии можно держать до середины декабря, то есть и сезон заканчивать на хороших полях.

Изменилось по сравнению с предыдущей системой только то, что мы уничтожили вторую лигу. Понимаю, что тем, кто принимают решение, вторая лига и даже первая, неинтересна. Но в том же исполкоме почти половина представителей из регионов, где есть или были команды второй лиги. И — все равно голосуют так, как надо.

Я за то, чтобы мы вернулись в то состояние календаря, в котором прожили большую часть нашей истории. Сто лет играли летом, а потом пришли умники и додумались до того, чтобы играть зимой с нашими климатическими условиями», – сказал Широков.

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