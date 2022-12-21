Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Широков: «Зачем мы переходили на осень-весну? Сто лет играли летом, а потом пришли умники и додумались играть зимой»

    Экс-капитан сборной России Роман Широков высказался о формате проведения чемпионата России.

    «Не могу понять, зачем мы переходили на осень-весну. Никто объяснить не может, почему мы не играли и не играем в футбол летом. Мог еще понять, когда были плохие поля осенью, но сейчас таких проблем нет — поле в хорошем состоянии можно держать до середины декабря, то есть и сезон заканчивать на хороших полях.

    Изменилось по сравнению с предыдущей системой только то, что мы уничтожили вторую лигу. Понимаю, что тем, кто принимают решение, вторая лига и даже первая, неинтересна. Но в том же исполкоме почти половина представителей из регионов, где есть или были команды второй лиги. И — все равно голосуют так, как надо.

    Я за то, чтобы мы вернулись в то состояние календаря, в котором прожили большую часть нашей истории. Сто лет играли летом, а потом пришли умники и додумались до того, чтобы играть зимой с нашими климатическими условиями», – сказал Широков.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Панченко: «Помогаю Сычевому с переходом. Был против трансфера в «Крылья», странный выбор»
    Пиняев: «Если бы я позвонил Месси, он бы не взял трубку»
    «Локомотив» ищет защитника-легионера в аренду на замену Едваю (Иван Карпов)
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:39
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +435

      rac531 32 минуты назад

      Либерасты - они и в футболе либерасты)
      То ли еще будет)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2782

      nemolod 36 минут назад

      Захотели равняться на Европу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      the teacher 46 минут назад

      Наверное это единственный случай когда Рома в чём-то прав ))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +435

      rac531 > the teacher 30 минут назад

      Может быть три дня не пил?
      Как-никак, а пост, однако

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11