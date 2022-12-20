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    Тихонов: «Месси – лучший игрок в истории футбола»

    Экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал победу сборной Аргентины над Францией в финале ЧМ-2022.

    «Месси – лучший игрок в истории футбола. Эмоции от финала были замечательные. Последний матч чемпионата мира удался.

    Аргентина большую часть игры выглядела гораздо лучше Франции. В концовке у аргентинцев были ошибки. Возможно, они уверовали уже в свою победу к тому моменту. Финал получился очень интересным», — сказал Тихонов.

    • Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • У аргентинцев дубль оформил Лионель Месси, еще один гол забил Анхель Ди Мария. У французов хет-трик сделал Килиан Мбаппе.
    • Аргентина стала чемпионом мира в 3-й раз в истории и впервые с 1986 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2066

      Maxi_7 22 минуты назад

      Фановый рандомный турнирчик сборных ничего не решает в определении лучшего игрока. Решает только клубный футбол, а в нём Месси обтекает уже 7 лет к ряду после безвольных проигрышей в ЛЧ, где все топовые игроки находятся в равных условиях. Посмотрим, что он покажет в этом году. И сможет ли он выиграть хотя бы 2 ЛЧ подряд, про 3 я и не говорю даже...

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      Рейтинг: +4734

      neveldomha 1 час назад

      Один из немногих лучших (Пеле, Марадона, Зидан). Так будет правильнее.

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      Рейтинг: +1208

      mama1991 > neveldomha 1 час назад

      Ты просто не разбераешься в футболе...

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