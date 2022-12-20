Тихонов: «Месси – лучший игрок в истории футбола»

Экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал победу сборной Аргентины над Францией в финале ЧМ-2022.
«Месси – лучший игрок в истории футбола. Эмоции от финала были замечательные. Последний матч чемпионата мира удался.
Аргентина большую часть игры выглядела гораздо лучше Франции. В концовке у аргентинцев были ошибки. Возможно, они уверовали уже в свою победу к тому моменту. Финал получился очень интересным», — сказал Тихонов.
- Аргентина победила Францию в серии пенальти.
- У аргентинцев дубль оформил Лионель Месси, еще один гол забил Анхель Ди Мария. У французов хет-трик сделал Килиан Мбаппе.
- Аргентина стала чемпионом мира в 3-й раз в истории и впервые с 1986 года.
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Источник: «РБ Спорт»