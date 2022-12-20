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    Дзюба отреагировал на жест Мартинеса, который приложил «Золотую перчатку» к паху

    Экс-капитан сборной России Артем Дзюба предположил, что аргентинский вратарь Эмилиано Мартинес передал ему привет после финала ЧМ-2022.

    • Футболист «Астон Виллы» выиграл «Золотую перчатку» как лучший голкипер турнира.
    • Получив награду, он приложил ее к паху.
    • Мартинес объяснил свой жест так: «Я сделал это, потому что французы освистывали меня».

    «Эпичный финал кубка мира по футболу и не менее эпичное награждение.

    На этом фото странно максимально все. Как это назвать?» – написал в соцсети комик Гарик Харламов.

    «Мне привет передавал», – ответил в комментариях Дзюба, известный по секс-скандалу в ноябре 2020 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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