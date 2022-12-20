Дзюба отреагировал на жест Мартинеса, который приложил «Золотую перчатку» к паху

Экс-капитан сборной России Артем Дзюба предположил, что аргентинский вратарь Эмилиано Мартинес передал ему привет после финала ЧМ-2022.

Футболист «Астон Виллы» выиграл «Золотую перчатку» как лучший голкипер турнира.

Получив награду, он приложил ее к паху.

Мартинес объяснил свой жест так: «Я сделал это, потому что французы освистывали меня».

«Эпичный финал кубка мира по футболу и не менее эпичное награждение.

На этом фото странно максимально все. Как это назвать?» – написал в соцсети комик Гарик Харламов.

«Мне привет передавал», – ответил в комментариях Дзюба, известный по секс-скандалу в ноябре 2020 года.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно