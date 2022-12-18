Саутгейт определился со своим будущим в сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт продолжит работать с командой.
52-летний специалист еще до чемпионата мира планировал уйти в отставку, но в итоге передумал.
В скором времени он проинформирует Футбольную ассоциацию Англии о принятом решении.
- Англия вылетела с ЧМ-2022, проиграв в 1/4 финала Франции (1:2).
- Тренер возглавляет сборную с осени 2016 года.
- Его контракт рассчитан до конца 2024-го.
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Источник: The Telegraph