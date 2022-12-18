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    Саутгейт определился со своим будущим в сборной Англии

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт продолжит работать с командой.

    52-летний специалист еще до чемпионата мира планировал уйти в отставку, но в итоге передумал.

    В скором времени он проинформирует Футбольную ассоциацию Англии о принятом решении.

    • Англия вылетела с ЧМ-2022, проиграв в 1/4 финала Франции (1:2).
    • Тренер возглавляет сборную с осени 2016 года.
    • Его контракт рассчитан до конца 2024-го.

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    Источник: The Telegraph

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