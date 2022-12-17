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    ⚽ Расписание ЧМ-2022 на сегодня. Хорватия и Марокко сыграют в матче за 3-е место

    Сборные Хорватии и Марокко сыграют в матче за 3-е место на чемпионате мира в Катаре.

    Матч пройдет на стадионе «Халифа Интернешнл» в Дохе, вместимость которого составляет 45 857 зрителей.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    ЧМ-2022. Матч за 3-е место

    Хорватия – Марокко Текстовая онлайн-трансляция

    17 декабря, 18:00 мск

    Стадион: «Халифа Интернешнл» (Доха), вместимость: 45857

    Главный судья: Абдулрахман Аль-Джассим (Катар)

    Трансляция Прогноз

    ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

    Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

    Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу

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    Источник: «Бомбардир»

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