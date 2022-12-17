Сборные Хорватии и Марокко сыграют в матче за 3-е место на чемпионате мира в Катаре.
Матч пройдет на стадионе «Халифа Интернешнл» в Дохе, вместимость которого составляет 45 857 зрителей.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
ЧМ-2022. Матч за 3-е место
Хорватия – Марокко Текстовая онлайн-трансляция
17 декабря, 18:00 мск
Стадион: «Халифа Интернешнл» (Доха), вместимость: 45857
Главный судья: Абдулрахман Аль-Джассим (Катар)
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Источник: «Бомбардир»