Сборные Хорватии и Марокко сыграют в матче за 3-е место на чемпионате мира в Катаре.

Матч пройдет на стадионе «Халифа Интернешнл» в Дохе, вместимость которого составляет 45 857 зрителей.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2022. Матч за 3-е место

Хорватия – Марокко Текстовая онлайн-трансляция

17 декабря, 18:00 мск

Стадион: «Халифа Интернешнл» (Доха), вместимость: 45857

Главный судья: Абдулрахман Аль-Джассим (Катар)

Трансляция Прогноз

⚽ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу

Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи чемпионата мира