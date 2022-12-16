Широков порассуждал о перспективах «Локомотива» выйти из кризиса в весенней части сезона

Спасибо, Роману. Теперь всем все стало ясно. И не только про Локомотив.
Экс-футболист сборной России Роман Широков ответил, помогут ли «Локомотиву» во второй части сезона изменения в руководстве клуба.
«Есть ли у «Локомотива» шансы выйти из кризиса? Шансы всегда есть. Осталось ими воспользоваться.
Не знаю, насколько помогут клубу изменения в руководстве. Это покажет время. Но если перестановки сделали, значит думают, что они помогут», – сказал Широков.
- «Локо» набрал 13 очков в 17 турах РПЛ.
- Команда занимает 14-е место в таблице лиги (зона стыков).
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