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    Широков порассуждал о перспективах «Локомотива» выйти из кризиса в весенней части сезона

    Экс-футболист сборной России Роман Широков ответил, помогут ли «Локомотиву» во второй части сезона изменения в руководстве клуба.

    «Есть ли у «Локомотива» шансы выйти из кризиса? Шансы всегда есть. Осталось ими воспользоваться.

    Не знаю, насколько помогут клубу изменения в руководстве. Это покажет время. Но если перестановки сделали, значит думают, что они помогут», – сказал Широков.

    • «Локо» набрал 13 очков в 17 турах РПЛ.
    • Команда занимает 14-е место в таблице лиги (зона стыков).

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    Источник: Vprognoze.ru

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    Сегодня, 17:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2281

      Бриг 10 минут назад

      Спасибо, Роману. Теперь всем все стало ясно. И не только про Локомотив.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23773

      DOCTOR PENALTY 32 минуты назад

      Одно хорошо, что после этих рассуждений никто не попал в больницу - видимо, сам с собой рассуждал.

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