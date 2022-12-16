Широков порассуждал о перспективах «Локомотива» выйти из кризиса в весенней части сезона

Экс-футболист сборной России Роман Широков ответил, помогут ли «Локомотиву» во второй части сезона изменения в руководстве клуба.

«Есть ли у «Локомотива» шансы выйти из кризиса? Шансы всегда есть. Осталось ими воспользоваться.

Не знаю, насколько помогут клубу изменения в руководстве. Это покажет время. Но если перестановки сделали, значит думают, что они помогут», – сказал Широков.

«Локо» набрал 13 очков в 17 турах РПЛ.

Команда занимает 14-е место в таблице лиги (зона стыков).

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