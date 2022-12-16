Бускетс объявил о завершении карьеры в сборной Испании

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс закончил международную карьеру.

Об уходе из сборной Испании 34-летний футболист объявил в соцсетях.

«Для меня было честью представлять свою страну и выводить ее на самый высокий уровень. Быть чемпионом мира и Европы, быть капитаном и сыграть так много матчей.

С большим или меньшим успехом, но всегда выкладываясь на полную и вкладывая все свои силы, чтобы все получилось как можно лучше и чтобы все почувствовали, насколько они важны: помогая всем и стремясь к одной цели, с уникальным, незабываемым и историческим опытом», – написал хавбек.

Бускетс выступал за испанскую сборную с 2009 года.

Он провел 143 матча, забил 2 гола и сделал 9 ассистов.

Воспитанник «Барсы» выиграл ЧМ-2010 и Евро-2012.

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