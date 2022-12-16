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    Капелло рассказал, что ждет от финала ЧМ-2022

    Бывший тренер сборной России Фабио Капелло поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022 Аргентина – Франция.

    «Аргентина – Франция – это не только противостояние стран, но и битва Месси и Мбаппе. Месси первые игры ходил практически пешком, но он очаровал меня своей игрой против Хорватии. Я увидел Месси времен «Барселоны».

    У Франции есть Килиан Мбаппе, который имеет все: силу, скорость и прежде всего цель. Жду захватывающий финал с несколькими голами и не исключаю, что все решится в дополнительное время или в серии пенальти», – сказал Капелло.

    • Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря.
    • Начало – в 18:00 мск.
    • В полуфиналах Аргентина разгромила Хорватию (3:0), а Франция обыграла Марокко (2:0).

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    Источник: Marca

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