Капелло рассказал, что ждет от финала ЧМ-2022

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022 Аргентина – Франция.

«Аргентина – Франция – это не только противостояние стран, но и битва Месси и Мбаппе. Месси первые игры ходил практически пешком, но он очаровал меня своей игрой против Хорватии. Я увидел Месси времен «Барселоны».

У Франции есть Килиан Мбаппе, который имеет все: силу, скорость и прежде всего цель. Жду захватывающий финал с несколькими голами и не исключаю, что все решится в дополнительное время или в серии пенальти», – сказал Капелло.

Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря.

Начало – в 18:00 мск.

В полуфиналах Аргентина разгромила Хорватию (3:0), а Франция обыграла Марокко (2:0).

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