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    Алип назвал свою цель в «Зените» на 2023-й год

    Защитник «Зенита» Нуралы Алип ответил на вопрос о личной задаче на грядущий год.

    – Когда мы говорили с вами весной, вы сказали, что главная цель на 2022 год – полноценный переход в «Зенит». Она достигнута, какую цель поставите на 2023-й?

    – Очень хочу помочь команде взять очередной титул и добавить на эмблему вторую звезду. Это задача номер один для всех нас.

    • «Зенит» выкупил Алипа у «Кайрата» за 2 миллиона евро.
    • Петербургский клуб заключил с ним контракт по схеме «2,5+1».
    • 22-летний футболист, выступая за команду на правах аренды, провел 20 матчей без голевых действий.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +137

      Однажды 13 минут назад

      «Зенит» выкупил Алипа у «Кайрата» за 2 миллиона евро.-------
      Кайрат на эту сумму разом закрыл расходы на своих воспитанников

      0
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      Рейтинг: +66753

      portero 33 минуты назад

      Алип прилип к кормушке, жизнь удалась!!!

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