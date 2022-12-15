Алип назвал свою цель в «Зените» на 2023-й год

Защитник «Зенита» Нуралы Алип ответил на вопрос о личной задаче на грядущий год.

– Когда мы говорили с вами весной, вы сказали, что главная цель на 2022 год – полноценный переход в «Зенит». Она достигнута, какую цель поставите на 2023-й?

– Очень хочу помочь команде взять очередной титул и добавить на эмблему вторую звезду. Это задача номер один для всех нас.

«Зенит» выкупил Алипа у «Кайрата» за 2 миллиона евро.

Петербургский клуб заключил с ним контракт по схеме «2,5+1».

22-летний футболист, выступая за команду на правах аренды, провел 20 матчей без голевых действий.

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