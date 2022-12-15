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    «Бездарность, убожество». Григорян охарактеризовал тренерские идеи Дешама в матче Франция – Марокко

    Александр Григорян раскритиковал главного тренера сборной Франции Дидье Дешама за план на игру в полуфинале ЧМ-2022 против Марокко.

    «Многие хвалят Дешама за то, что он проявляет на ЧМ гибкость. Но если она заключается в том, что Жиру все время играл персонально по Амрабату, а Гризманн – по Унахи, то можно говорить, что это искусство.

    На мой взгляд, это бездарность. Когда у тебя команда на голову сильнее в мастерстве, ты, естественно, должен решать вопрос с позиции силы.

    Были эпизоды, где Жиру не смотрел на мяч, а смотрел на (Амрабата). Для него это непривычная функция, это убожество.

    В сборной Аргентины команда работает на Месси, это обоснованно. Здесь – нет.

    В исполнении Марокко мы видели идеальную «защелку» 4-5-1. Думаю, многие андердоги у нас возьмут это на вооружение.

    Никто не мог предположить, что они выйдут на второй тайм. Оставят двух центральных защитников, сдвоят фланги, ударят по левому флангу французов. К 60‑й минуте было подавляющее преимущество у Марокко», – считает Григорян.

    • Франция победила Марокко – 2:0.
    • В воскресенье французы в финале чемпионата мира сыграют с Аргентиной.
    • Марокканцы в субботу поборются за бронзовые медали с Хорватией.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12480

      Алексей З 40 минут назад

      Дешам слабый тренер и Франция побеждает благодаря мастерству игроков. Имея лучший в мире подбор игроков играют в пресный футбол. Не знаю чьё это решение , но сборная играет лучше чем в 18- ом только потому что Гризманн стал свободным художником -плеймекером.
      Дешам с Англией чуть матч не провалил опоздав с заменами и вчера пока Гризманн не стал махать руками, показывая что пора всё менять.
      Слабый тренер.

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      Рейтинг: +9641

      САДЫЧОК 57 минут назад

      Григорян типичный зомбоящик, услышал фразу от комментатора и говорит.
      Жиру не играл с этим Амаратом, вообще на него не смотрел !
      Вранье и некомпетентность этого фрукта !

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      Рейтинг: +2763

      nemolod 1 час назад

      Если любая установка тренера приносит результат,пусть она считается со стороны никакой, значит она правильная на данный момент!

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      Рейтинг: +814

      Спартач80 1 час назад

      Мда...Ну Григорян-то 78-кратный чемпион мира...

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      Рейтинг: +46

      Rоbby 1 час назад

      Не понял... Это говорит супербабачемпион по футболу? Это персонаж типа Моргенштерна какого-то футбольного. Где ты, придурок, и где Дешам?))

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