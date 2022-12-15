Дешам слабый тренер и Франция побеждает благодаря мастерству игроков. Имея лучший в мире подбор игроков играют в пресный футбол. Не знаю чьё это решение , но сборная играет лучше чем в 18- ом только потому что Гризманн стал свободным художником -плеймекером.
Дешам с Англией чуть матч не провалил опоздав с заменами и вчера пока Гризманн не стал махать руками, показывая что пора всё менять.
Слабый тренер.
Александр Григорян раскритиковал главного тренера сборной Франции Дидье Дешама за план на игру в полуфинале ЧМ-2022 против Марокко.
«Многие хвалят Дешама за то, что он проявляет на ЧМ гибкость. Но если она заключается в том, что Жиру все время играл персонально по Амрабату, а Гризманн – по Унахи, то можно говорить, что это искусство.
На мой взгляд, это бездарность. Когда у тебя команда на голову сильнее в мастерстве, ты, естественно, должен решать вопрос с позиции силы.
Были эпизоды, где Жиру не смотрел на мяч, а смотрел на (Амрабата). Для него это непривычная функция, это убожество.
В сборной Аргентины команда работает на Месси, это обоснованно. Здесь – нет.
В исполнении Марокко мы видели идеальную «защелку» 4-5-1. Думаю, многие андердоги у нас возьмут это на вооружение.
Никто не мог предположить, что они выйдут на второй тайм. Оставят двух центральных защитников, сдвоят фланги, ударят по левому флангу французов. К 60‑й минуте было подавляющее преимущество у Марокко», – считает Григорян.
- Франция победила Марокко – 2:0.
- В воскресенье французы в финале чемпионата мира сыграют с Аргентиной.
- Марокканцы в субботу поборются за бронзовые медали с Хорватией.
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