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  • «Бездарность, убожество». Григорян охарактеризовал тренерские идеи Дешама в матче Франция – Марокко

«Бездарность, убожество». Григорян охарактеризовал тренерские идеи Дешама в матче Франция – Марокко

15 декабря 2022, 12:21
3

Александр Григорян раскритиковал главного тренера сборной Франции Дидье Дешама за план на игру в полуфинале ЧМ-2022 против Марокко.

«Многие хвалят Дешама за то, что он проявляет на ЧМ гибкость. Но если она заключается в том, что Жиру все время играл персонально по Амрабату, а Гризманн – по Унахи, то можно говорить, что это искусство.

На мой взгляд, это бездарность. Когда у тебя команда на голову сильнее в мастерстве, ты, естественно, должен решать вопрос с позиции силы.

Были эпизоды, где Жиру не смотрел на мяч, а смотрел на (Амрабата). Для него это непривычная функция, это убожество.

В сборной Аргентины команда работает на Месси, это обоснованно. Здесь – нет.

В исполнении Марокко мы видели идеальную «защелку» 4-5-1. Думаю, многие андердоги у нас возьмут это на вооружение.

Никто не мог предположить, что они выйдут на второй тайм. Оставят двух центральных защитников, сдвоят фланги, ударят по левому флангу французов. К 60‑й минуте было подавляющее преимущество у Марокко», – считает Григорян.

  • Франция победила Марокко – 2:0.
  • В воскресенье французы в финале чемпионата мира сыграют с Аргентиной.
  • Марокканцы в субботу поборются за бронзовые медали с Хорватией.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Франция Григорян Александр Дешам Дидье
Комментарии (3)
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Rоbby
1671098114
Не понял... Это говорит супербабачемпион по футболу? Это персонаж типа Моргенштерна какого-то футбольного. Где ты, придурок, и где Дешам?))
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nemolod
1671099716
Если любая установка тренера приносит результат,пусть она считается со стороны никакой, значит она правильная на данный момент!
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САДЫЧОК
1671101773
Григорян типичный зомбоящик, услышал фразу от комментатора и говорит. Жиру не играл с этим Амаратом, вообще на него не смотрел ! Вранье и некомпетентность этого фрукта !
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