Александр Григорян раскритиковал главного тренера сборной Франции Дидье Дешама за план на игру в полуфинале ЧМ-2022 против Марокко.

«Многие хвалят Дешама за то, что он проявляет на ЧМ гибкость. Но если она заключается в том, что Жиру все время играл персонально по Амрабату, а Гризманн – по Унахи, то можно говорить, что это искусство.

На мой взгляд, это бездарность. Когда у тебя команда на голову сильнее в мастерстве, ты, естественно, должен решать вопрос с позиции силы.

Были эпизоды, где Жиру не смотрел на мяч, а смотрел на (Амрабата). Для него это непривычная функция, это убожество.

В сборной Аргентины команда работает на Месси, это обоснованно. Здесь – нет.

В исполнении Марокко мы видели идеальную «защелку» 4-5-1. Думаю, многие андердоги у нас возьмут это на вооружение.

Никто не мог предположить, что они выйдут на второй тайм. Оставят двух центральных защитников, сдвоят фланги, ударят по левому флангу французов. К 60‑й минуте было подавляющее преимущество у Марокко», – считает Григорян.

Франция победила Марокко – 2:0.

В воскресенье французы в финале чемпионата мира сыграют с Аргентиной.

Марокканцы в субботу поборются за бронзовые медали с Хорватией.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022ИдеТре

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира