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    Адиев назвал сборную, которая больше всех его удивила на ЧМ-2022. Это не Марокко

    Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев отметил выступление сборной Японии на чемпионате мира-2022.

    «Кто удивил больше всех? Думаю, что японцы. Они показали качественную игру, создавали моменты, грамотно оборонялись. Их немного жаль. Они демонстрировали отличный футбол. Каждый футболист четко выполнял установку тренера.

    Еще назову Южную Корею, временами они играли в отличный футбол, но им всегда чего-то не хватало. На этом мундиале было много команд, которые удивили», – сказал Адиев.

    • Японцы вылетели в 1/8 финала от Хорватии.
    • ЧМ-2022 закончится 18 декабря.
    • Адиев осенью поднял Казахстан из Лиги С в Лигу В Лиги наций.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    14.12.2022 23:33
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