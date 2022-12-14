Бывший форвард сборной Того Эммануэль Адебайор допустил победу Марокко над Францией в полуфинале чемпионата мира-2022.
«Ждите сюрприз. Марокко может минимально победить Францию, как это было в матче с Португалией», – сказал Адебайор.
- Матч Франция – Марокко начнется в 22:00 по Москве.
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Источник: Telecomasia.net