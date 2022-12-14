Бывший форвард сборной Того Эммануэль Адебайор допустил победу Марокко над Францией в полуфинале чемпионата мира-2022.

«Ждите сюрприз. Марокко может минимально победить Францию, как это было в матче с Португалией», – сказал Адебайор.

Матч Франция – Марокко начнется в 22:00 по Москве.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира