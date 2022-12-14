Агент: «К Гоцуку был интерес, но он сказал, что не может бросить «Пари НН»

Андрей Талаев, агент защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука, сообщил, что к игроку был интерес со стороны других команд.

– Был ли интерес от других клубов к Гоцуку?

– Интерес был, но Кирилл – капитан команды, он даже не готов был рассматривать другие варианты и что-то обсуждать. Были консультации, но он сразу всe отмeл и сказал, что не может бросить команду. Даже не стали дальше о чeм-то разговаривать.

30-летний Гоцук стоит 1 миллион евро.

В сезоне РПЛ у Гоцука 14 матчей, гол, ассист.

«Пари НН» идет в РПЛ 12-м.

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