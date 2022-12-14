Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Агент: «К Гоцуку был интерес, но он сказал, что не может бросить «Пари НН»

    Андрей Талаев, агент защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука, сообщил, что к игроку был интерес со стороны других команд.

    – Был ли интерес от других клубов к Гоцуку?

    – Интерес был, но Кирилл – капитан команды, он даже не готов был рассматривать другие варианты и что-то обсуждать. Были консультации, но он сразу всe отмeл и сказал, что не может бросить команду. Даже не стали дальше о чeм-то разговаривать.

    • 30-летний Гоцук стоит 1 миллион евро.
    • В сезоне РПЛ у Гоцука 14 матчей, гол, ассист.
    • «Пари НН» идет в РПЛ 12-м.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    «Пари НН» высмеял сборную Испании после поражения от Марокко 14
    Сулейманов пожаловался Карпину на игрока «Ростова». Тот пытался съесть торт во время матча звезд Кубка России 1
    Жеребьевка Кубка России. «Спартак» сыграет с «Локомотивом», «Зенит» с «Волгой» и другие пары 44
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:38
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11