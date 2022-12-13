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    Ибрагимович высказался об игре Хвичи в составе «Наполи»

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высоко отозвался о вингере «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

    «Кто удивил меня в этом сезоне Серии А? Кварацхелия играет очень хорошо», – сказал швед.

    • В этом сезоне Хвича забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 17 матчах.
    • «Наполи» купил его летом за 10 миллионов евро.
    • Ранее полузащитник играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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    Источник: Sky Sport Italia

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    Сегодня, 14:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16558

      NewLife 19 минут назад

      Высокая оценка Ибры дорогого стоит.

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