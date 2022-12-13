Ибрагимович высказался об игре Хвичи в составе «Наполи»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высоко отозвался о вингере «Наполи» Хвиче Кварацхелии.
«Кто удивил меня в этом сезоне Серии А? Кварацхелия играет очень хорошо», – сказал швед.
- В этом сезоне Хвича забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 17 матчах.
- «Наполи» купил его летом за 10 миллионов евро.
- Ранее полузащитник играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: Sky Sport Italia