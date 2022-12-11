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    Рианчо назвал фаворита ЧМ-2022

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо видит победителем чемпионата мира-2022 Францию.

    «Думаю, что Франция – основной претендент на победу в Катаре, они демонстрируют отличную игру.

    Кто удивил больше всех? Марокко, у них суперсборная», – сказал Рианчо.

    • В 1/4 финала Франция победила Англию (2:1).
    • В полуфинале французы сыграют с Марокко.
    • Франция – действующий чемпион мира.

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    Источник: «РБ Спорт»

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