Рианчо назвал фаворита ЧМ-2022

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо видит победителем чемпионата мира-2022 Францию.

«Думаю, что Франция – основной претендент на победу в Катаре, они демонстрируют отличную игру.

Кто удивил больше всех? Марокко, у них суперсборная», – сказал Рианчо.

В 1/4 финала Франция победила Англию (2:1).

В полуфинале французы сыграют с Марокко.

Франция – действующий чемпион мира.

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