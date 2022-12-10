Газзаев назвал виновного в поражении Португалии от Марокко

Бывший главный тренер сборной России, ЦСКА Валерий Газзаев дал оценку матчу 1/4 финала чемпионата мира-2022 между Марокко и Португалией (1:0).

«Поражение сборной Португалии – это ошибка тренерского состава. Иметь такой набор игроков и не разобраться… Я считал, что Португалия – одна из сборных, которая претендовала на победу на чемпионате мира. Здесь абсолютно полнейшая вина тренерского штаба, который не разобрался с большим и шикарным набором игроков.

У Португалии такое созвездие футболистов в линии атаки! И выбрать лучших – это умение тренера. Это не матч группового турнира – это плей-офф. Недооценивать команды и переоценивать свои возможности всегда пагубно. Бразилия уже это испытала на себе. Это чемпионат мира: турнир, который длится всего лишь один месяц. Да, у каждой сборной своя стратегия, но все матчи должны проходить на высочайшем тонусе и с запредельной самоотдачей. Не нужно разделять команды на слабых и сильных», – сказал Газзаев.

Главный тренер Португалии – Фернанду Сантуш.

Он брал с командой Евро-2016.

Марокко в 1/2 финала встретится с Англией или Францией.

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