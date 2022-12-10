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  • Пепе: «Недопустимо, что нас судил аргентинец. После сегодняшнего отдайте титул Аргентине»

Пепе: «Недопустимо, что нас судил аргентинец. После сегодняшнего отдайте титул Аргентине»

10 декабря 2022, 20:57
11

Защитник сборной Португалии Пепе недоволен судейством в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Марокко (0:1).

«Недопустимо, чтобы сегодня судил аргентинский судья после того, что произошло вчера, после жалоб Лионеля Месси. После того, что я увидел сегодня, теперь они могут отдать титул Аргентине», – сказал португальский защитник.

  • Матч в поле судил Факундо Тельо Фигероа.
  • Марокко в 1/2 финала сыграет с Англией или Францией.
  • Аргентина в полуфинале встретится с Хорватией.

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Источник: телеграм-канал Sport24
Чемпионат мира Португалия. Примейра Аргентина Португалия Марокко Пепе
Комментарии (11)
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ARSteven89
1670695190
К этому всё и идёт, Пепе!
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ЗаЖиМ
1670695590
Пепе, погоняло дворовой шавки и лает так же
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Krics
1670695988
Он тебе карточку за симуляцию не показал,молись на него,ихмо
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Ziklop
1670696354
Пепе столько раз в карьере не удаляли за откровенную грубость, избаловали тебя судьи.
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momwig_
1670696548
Да, это такой чемпионат. Пепе прав, Испанию судили с Марокко почти так же, хотя португальцы были смелее и здесь ужОс был виднее. Наступы в штпафной, за которые на этом же чемпе без разговоров давали штрафной и ЖК. Тут - ничего. Едва ли не первое нарушение марроканцев - поткат почти в колено шипами... Красная? Не, не знаю©. Про опасную игру в отношении этих чудаков кажется совсем забыли. Трактовка? А почему тогда портам свистели за едва поднятую выше пояса ногу, которая ни в кого не попадала? Это фарс. И чемпион будет такой. Даже если приз возьмёт Франция или Англия - он уже с душком. Аргентина - это будет однозначно "натянул плаксу Месси". Недоразумение а не ЧМ. Дайте кубок Марокко, чтоб уж хоть оборжаться.
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САНЁК17
1670697166
Только что по матч ТВ показали интервью, Пепе про судьей не говорил,про Аргентину про Месси сказал,про судьей не единого слова не было, кто-то из хейтеров добавил за то чтобы вы сплетничали бабы диванные
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fitt
1670697698
Плачь быдло, плачь...
Ответить
Andrew01
1670698975
правильно надо было португальского судью назначить, только это бы не помогло в ворота попадать надо, могли и на 0:3 устроиться, будь марокканцы более собранными и реализуй 100% моменты.
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jek718875
1670702537
Пепе,где ты? в жопе?
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