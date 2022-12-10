Пепе: «Недопустимо, что нас судил аргентинец. После сегодняшнего отдайте титул Аргентине»

Защитник сборной Португалии Пепе недоволен судейством в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Марокко (0:1).

«Недопустимо, чтобы сегодня судил аргентинский судья после того, что произошло вчера, после жалоб Лионеля Месси. После того, что я увидел сегодня, теперь они могут отдать титул Аргентине», – сказал португальский защитник.

Матч в поле судил Факундо Тельо Фигероа.

Марокко в 1/2 финала сыграет с Англией или Францией.

Аргентина в полуфинале встретится с Хорватией.

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