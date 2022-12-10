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    Пепе: «Недопустимо, что нас судил аргентинец. После сегодняшнего отдайте титул Аргентине»

    Защитник сборной Португалии Пепе недоволен судейством в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Марокко (0:1).

    «Недопустимо, чтобы сегодня судил аргентинский судья после того, что произошло вчера, после жалоб Лионеля Месси. После того, что я увидел сегодня, теперь они могут отдать титул Аргентине», – сказал португальский защитник.

    • Матч в поле судил Факундо Тельо Фигероа.
    • Марокко в 1/2 финала сыграет с Англией или Францией.
    • Аргентина в полуфинале встретится с Хорватией.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +55

      fitt 14 минут назад

      Плачь быдло, плачь...

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      Рейтинг: +1243

      САНЁК17 23 минуты назад

      Только что по матч ТВ показали интервью, Пепе про судьей не говорил,про Аргентину про Месси сказал,про судьей не единого слова не было, кто-то из хейтеров добавил за то чтобы вы сплетничали бабы диванные

      0
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      Рейтинг: +384

      Болотоход 29 минут назад

      Португалы в своем стиле поплакаться)))

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      Рейтинг: +3482

      momwig_ 33 минуты назад

      Да, это такой чемпионат. Пепе прав, Испанию судили с Марокко почти так же, хотя португальцы были смелее и здесь ужОс был виднее. Наступы в штпафной, за которые на этом же чемпе без разговоров давали штрафной и ЖК. Тут - ничего. Едва ли не первое нарушение марроканцев - поткат почти в колено шипами... Красная? Не, не знаю©. Про опасную игру в отношении этих чудаков кажется совсем забыли. Трактовка? А почему тогда портам свистели за едва поднятую выше пояса ногу, которая ни в кого не попадала? Это фарс. И чемпион будет такой. Даже если приз возьмёт Франция или Англия - он уже с душком. Аргентина - это будет однозначно "натянул плаксу Месси". Недоразумение а не ЧМ.
      Дайте кубок Марокко, чтоб уж хоть оборжаться.

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      Рейтинг: +3201

      Ziklop 37 минут назад

      Пепе столько раз в карьере не удаляли за откровенную грубость, избаловали тебя судьи.

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      Рейтинг: +823

      Krics 43 минуты назад

      Он тебе карточку за симуляцию не показал,молись на него,ихмо

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      Рейтинг: +169

      ЗаЖиМ 49 минут назад

      Пепе, погоняло дворовой шавки и лает так же

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      Рейтинг: +1144

      ARSteven89 56 минут назад

      К этому всё и идёт, Пепе!

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      Рейтинг: +736

      Lipatoff > ARSteven89 54 минуты назад

      Во всём виноваты Аргентинцы, особенно в игре у Бразильцев, нормально он судил, не смогли в основное, надо было пенки забивать

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