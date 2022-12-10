В эти минуты проходит матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 между сборными Марокко и Португалии. Марокканцы вышли вперед на 42-й минуте. Забил форвард Юссеф Эн-Несири.

Нападающий воспользовался ошибкой вратаря на выходе.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Катаре.

В 1/2 финала ЧМ еще не было сборных из Африки.

Победитель матча Марокко – Португалия сыграет в 1/2 финала либо с Англией, либо с Францией.

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