Говорили мудрые люди - меняй воротчика
В эти минуты проходит матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 между сборными Марокко и Португалии. Марокканцы вышли вперед на 42-й минуте. Забил форвард Юссеф Эн-Несири.
Нападающий воспользовался ошибкой вратаря на выходе.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Катаре.
- В 1/2 финала ЧМ еще не было сборных из Африки.
- Победитель матча Марокко – Португалия сыграет в 1/2 финала либо с Англией, либо с Францией.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022
Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022
Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира