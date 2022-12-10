Аргентина и Месси похоже нашли друг друга. Наверное ни на одном чемпионате мира Месси не был так полезен команде как здесь. В этом большая заслуга тренера Скалоне, который после первых, неудачных игр, не стал упорото делать ставку на своих звезд, перетряхнул состав, усадил Мартинеса и Ди Марию в запас и самое главное удалось найти правильный баланс для своей главной звезды. Месси на этом ЧМ раскрывается не только как завершитель атак, но и как умелый распасовщик. Хорватия не выглядит непроходимым соперником, поэтому похоже что Месси получит второй шанс поднять Кубок мира над головой.
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал игру капитана своей команды Лионеля Месси в четвертьфинальном матче ЧМ-2022 против Нидерландов.
- Аргентинцы победили в серии пенальти.
- Основное время завершилось ничьей 2:2.
- Месси забил пенальти и отдал ассист, также он реализовал 11-метровый в послематчевой серии.
«Лео – очень важный игрок. Он показал, что является лучшим футболистом всех времен.
Мы рады, что он играет за нашу команду», – сказал Скалони.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Лионель Месси: новости об игроке на ЧМ-2022
Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022
Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира