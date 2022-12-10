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    Тренер сборной Аргентины Скалони охарактеризовал игру Месси в матче с Нидерландами

    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал игру капитана своей команды Лионеля Месси в четвертьфинальном матче ЧМ-2022 против Нидерландов.

    • Аргентинцы победили в серии пенальти.
    • Основное время завершилось ничьей 2:2.
    • Месси забил пенальти и отдал ассист, также он реализовал 11-метровый в послематчевой серии.

    «Лео – очень важный игрок. Он показал, что является лучшим футболистом всех времен.

    Мы рады, что он играет за нашу команду», – сказал Скалони.

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    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 12:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1045

      Shlоmо 3 минуты назад

      Аргентина и Месси похоже нашли друг друга. Наверное ни на одном чемпионате мира Месси не был так полезен команде как здесь. В этом большая заслуга тренера Скалоне, который после первых, неудачных игр, не стал упорото делать ставку на своих звезд, перетряхнул состав, усадил Мартинеса и Ди Марию в запас и самое главное удалось найти правильный баланс для своей главной звезды. Месси на этом ЧМ раскрывается не только как завершитель атак, но и как умелый распасовщик. Хорватия не выглядит непроходимым соперником, поэтому похоже что Месси получит второй шанс поднять Кубок мира над головой.

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      Рейтинг: +4936

      ААМ 49 минут назад

      При ещё живом Пеле я бы так не сказал.

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      Рейтинг: +3179

      Ziklop 1 час назад

      ты бы Ди Марию раньше выпустил и разгрузил бы Месси, устал Месси.

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