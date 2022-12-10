Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал игру капитана своей команды Лионеля Месси в четвертьфинальном матче ЧМ-2022 против Нидерландов.
- Аргентинцы победили в серии пенальти.
- Основное время завершилось ничьей 2:2.
- Месси забил пенальти и отдал ассист, также он реализовал 11-метровый в послематчевой серии.
«Лео – очень важный игрок. Он показал, что является лучшим футболистом всех времен.
Мы рады, что он играет за нашу команду», – сказал Скалони.
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Источник: The Guardian