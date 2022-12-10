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    «Это моя последняя игра». Ван Гаал подтвердил уход из сборной Нидерландов

    Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал после вылета с ЧМ-2022 объявил об уходе с занимаемой должности.

    «Это моя последняя игра. Очень горжусь проделанной работой. Мы сделали команду. Оглядываясь назад, я вижу много позитива.

    Не чувствую, что ухожу побежденным. Я руководил сборной в 20 матчах, и за это время мы ни разу не проиграли [в основное время]. Это не просто так», – сказал 71-летний специалист.

    • Ван Гаал тренировал сборную Нидерландов с августа 2021 года.
    • 1 января его сменит Рональд Куман.
    • Контракт с ним был подписан еще в апреле.

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    Источник: Le Figaro

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