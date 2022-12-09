«Что удивительного, если он уже не забивает 50 голов за сезон?». Озил поддержал Роналду

Месут Озил встал на защиту капитана сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Я действительно не понимаю, откуда берется столько негатива в адрес Криштиану в прессе...

СМИ просто пытаются получить клики, а эксперты, карьеры которых уже в прошлом, хотят привлечь к себе внимание за счет его имени.

Роналду скоро 38 лет. Что удивительного, если он уже не забивает 50 голов за сезон?

Любой футбольный болельщик должен быть счастлив, что видел, как Криштиану показывал футбол мирового уровня в течение 20 лет.

Не думаю, что кто-то из игроков нового поколения повторит его статистику. Он навсегда останется в особой категории.

Все должны проявить больше уважение к одному из величайших спортсменов в истории», – написал Озил в соцсетях.

Роналду забил 1 гол в 4 матчах ЧМ-2022 – в ворота Ганы с пенальти.

В плей-офф он потерял место в стартовом составе.

Вышедший вместо Криштиану в основе Гонсалу Рамуш оформил хет-трик в игре со Швейцарией (6:1).

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