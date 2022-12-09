Дешам: «У сборной Англии нет слабых мест»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2022 с Англией.
«У сборной Англии нет слабых мест. Есть вещи, которые они делают чуть хуже, и мы должны использовать это.
Нужно определить аспекты игры, в которых мы можем им навредить», – сказал Дешам.
- Франция и Англия сыграют завтра, 10 декабря.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Новости сборной Англии по футболу на ЧМ-2022
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Источник: RMC Sport