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    Дешам: «У сборной Англии нет слабых мест»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2022 с Англией.

    «У сборной Англии нет слабых мест. Есть вещи, которые они делают чуть хуже, и мы должны использовать это.

    Нужно определить аспекты игры, в которых мы можем им навредить», – сказал Дешам.

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    Источник: RMC Sport

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