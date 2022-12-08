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    Боксер Фьюри: «Надеюсь, получится устроить спарринг с Руни. Уэйн, выходи на связь!»

    Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал о желании оказаться в ринге с тренером «Ди Си Юнайтед» Уэйном Руни.

    «Руни – настоящая легенда. Я вырос на его матчах за сборную Англии и «Манчестер Юнайтед».

    Уэйн – большой фанат бокса. Он из боксерской семьи. Надеюсь, получится устроить с ним небольшой спарринг в будущем.

    Мне нужен кто-то поменьше для подготовки к [Александру] Усику.

    Уэйн, если ты слышишь, выходи на связь!» – сказал Фьюри.

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    Источник: Talk Sport

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    08.12.2022 23:56
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