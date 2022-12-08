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  • Боксер Фьюри: «Надеюсь, получится устроить спарринг с Руни. Уэйн, выходи на связь!»

Боксер Фьюри: «Надеюсь, получится устроить спарринг с Руни. Уэйн, выходи на связь!»

8 декабря 2022, 23:56

Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал о желании оказаться в ринге с тренером «Ди Си Юнайтед» Уэйном Руни.

«Руни – настоящая легенда. Я вырос на его матчах за сборную Англии и «Манчестер Юнайтед».

Уэйн – большой фанат бокса. Он из боксерской семьи. Надеюсь, получится устроить с ним небольшой спарринг в будущем.

Мне нужен кто-то поменьше для подготовки к [Александру] Усику.

Уэйн, если ты слышишь, выходи на связь!» – сказал Фьюри.

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Источник: Talk Sport
США. МЛС Ди Си Юнайтед Руни Уэйн
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