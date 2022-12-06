Сборная Португалии победила Швейцарию (6:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

Нападающий португальцев Криштиану Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав национальной команды на крупном турнире.

Криштиану вышел на замену на 74-й минуте, но не смог отличиться результативными действиями.

Вышедший в стартовом составе вместо Роналду 21-летний Гонсалу Рамуш сделал хет-трик.

Португалия сыграет в 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко.

ЧМ-2022. 1/8 финала

Португалия – Швейцария – 6:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Рамуш, 17; 2:0 – Пепе, 33; 3:0 – Рамуш, 51; 4:0 – Геррейру, 55; 4:1 – Ананжи, 58; 5:1 – Рамуш, 67; 6:1 – Леау, 90+2.

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