Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ЧМ-2022. Португалия разгромила Швейцарию (6:1), заменивший Роналду Рамуш сделал хет-трик

ЧМ-2022. Португалия разгромила Швейцарию (6:1), заменивший Роналду Рамуш сделал хет-трик

6 декабря 2022, 23:53
18

Сборная Португалии победила Швейцарию (6:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

Нападающий португальцев Криштиану Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав национальной команды на крупном турнире.

Криштиану вышел на замену на 74-й минуте, но не смог отличиться результативными действиями.

Вышедший в стартовом составе вместо Роналду 21-летний Гонсалу Рамуш сделал хет-трик.

Португалия сыграет в 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко.

ЧМ-2022. 1/8 финала

Португалия – Швейцария – 6:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Рамуш, 17; 2:0 – Пепе, 33; 3:0 – Рамуш, 51; 4:0 – Геррейру, 55; 4:1 – Ананжи, 58; 5:1 – Рамуш, 67; 6:1 – Леау, 90+2.

Календарь ЧМ-2022

Турнирные таблицы ЧМ-2022

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

Еще по теме:
Роналду не угрожал уехать из сборной Португалии. Федерация опровергла новость 3
Роналду грозил уехать из сборной Португалии, когда узнал, что не выйдет в старте на матч со Швейцарией (Record) 14
3 основных игрока Швейцарии заболели перед матчем с Португалией в 1/8 финала ЧМ-2022 3
Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Португалия Швейцария
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1670360238
Раскатали по полной. Жаль. Думал, что "ребята с Альпийских гор" серьёзнее будут упираться. Да ещё и Якин там ГТ... Хотя всё равно - швейцарцы прыгнули, что называется, выше головы.
Ответить
Persona_non_Grata
1670360334
Это было мощно !!!
Ответить
JTherry
1670360379
отменно "разнесли" португальцы швейцарцев... и как же хорош был Рамуш, чувство гола восхитительное, Роналду аплодировал...) а ставочка при этом сгорела, думал, будет ничья...
Ответить
ARSteven89
1670360445
Пепе сегодня Папа! Диогу Кошта - Диогу Кошка! Гонсало Рамуш - не Игуаин, Рамуш! Бруну - организм Португалии! Криштиану - сборная с финала Евро-2016 показала тебе, что пора! Сейчас она дарит тебе отличную возможность уйти красиво, проведя все матчи на заключительном ЧМ!
Ответить
Ziklop
1670360484
это потому-что Криштиану на скамейке оставили, тренер правильно сделал!
Ответить
Красногорск_Фан
1670360494
Лет 15 обожаю смотреть матчи Португалии. Вне зависимости от исхода это огонь, валидол, иногда восторг. Как сегодня. Крутой хеттрик, охренительные голы (в т.ч. Пепе и Леау) . 6 голов одной из самых низовых команд мира. Все просто офигенно! Зы останьте от Роналду. У него есть миллиард евро, 90 наград и достижений, некоторые из которых еще долго не повторят. Я прекрасно понимаю что на этом фоне титулов своей родине хочется куда больше чем чего то еще. Чего журналюги придумывают. А у него на лице после 3-го гола была РАДОСТЬ. Что его команда идет дальше.
Ответить
Томик
1670360948
Очень хотел, чтобы вылетели Швейцарцы, но такого праздника не ждал, конечно.
Ответить
эд100
1670361774
это бальзам на душу. я счастлив! я верю в Португалию, в её многогранный коллектив профессионалов! Толи ещё будет!
Ответить
paracetamol
1670362324
Швейцары - это те, кто открывает ворота важным господам.
Ответить
zigbert
1670397884
Мало кто ожидал такого результата. Португальцы имели преимущество от начала и до конца матча. Как бы не было обидно Роналду, Сантуш угадал с составом, 3 мяча Рамуша подтверждает это. Это была лучшая игра португальцев в ЧМ. Швейцарцы не были похожи на себя. В обороне сыграли слабо.
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
12:54
1
Во Франции указали на уязвимость Сафонова
12:40
1
ВидеоБатраков последним из игроков «Галатасарая» покидал поле после дерби – он долго благодарил болельщиков
11:47
3
Радимов вынес вердикт тренеру РПЛ: «Он несколько растерян»
11:29
1
Угальде высказался о том, что «Спартак» не отпустил его в мексиканский клуб
11:22
4
У Сафонова в новом сезоне Лиги 1 пропущенных голов вдвое больше, чем сейвов
11:15
Слуцкий собрал идеальный состав ЦСКА из игроков, с которыми работал
11:07
3
«Зенит» объявил об уходе 7-миллионного легионера
10:45
5
Центральный матч 10-го тура Первой лиги могут перенести
10:38
Все новости
Все новости
Трамп раскрыл, сколько денег ЧМ-2026 принес американской экономике
10:24
3
Министр спорта Украины – о проведении ЧМ в стране: «Нужно планировать уже сейчас»
Вчера, 22:59
13
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
Вчера, 19:00
7
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
Вчера, 00:16
2
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной
2 сентября
5
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
2 сентября
15
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
2 сентября
12
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
2 сентября
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
31 августа
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
31 августа
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
31 августа
1
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
31 августа
Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины
31 августа
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
31 августа
5
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
31 августа
10
«Это шокирует нас»: президент УЕФА прошелся по Инфантино из-за дела Балогуна
24 августа
Инфантино думал о турнире с участием 211 сборных
23 августа
2
ВидеоИнфантино подшутил над лысым репортером, спросившим его о предательстве футбола
22 августа
3
Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 10 матчей за поведение после финала ЧМ-2026
21 августа
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+