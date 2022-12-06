Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    ЧМ-2022. Португалия разгромила Швейцарию (6:1), заменивший Роналду Рамуш сделал хет-трик

    Сборная Португалии победила Швейцарию (6:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

    Нападающий португальцев Криштиану Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав национальной команды на крупном турнире.

    Криштиану вышел на замену на 74-й минуте, но не смог отличиться результативными действиями.

    Вышедший в стартовом составе вместо Роналду 21-летний Гонсалу Рамуш сделал хет-трик.

    Португалия сыграет в 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко.

    ЧМ-2022. 1/8 финала

    Португалия – Швейцария – 6:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Рамуш, 17; 2:0 – Пепе, 33; 3:0 – Рамуш, 51; 4:0 – Геррейру, 55; 4:1 – Ананжи, 58; 5:1 – Рамуш, 67; 6:1 – Леау, 90+2.

    Календарь ЧМ-2022

    Турнирные таблицы ЧМ-2022

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Рамуш забил 3 гола за 74 минуты в плей-офф ЧМ, Роналду – 0 за 534 минуты
    Кто заменил Роналду в старте Португалии: стал лидером «Бенфики» в 21 (хотя дед учил болеть за «Спортинг») и проверяет свои скиллы в фифе
    Португалия впервые с 2006 года вышла в 1/4 финала чемпионата мира 4
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.12.2022 23:53
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17563

      paracetamol 3 минуты назад

      Швейцары - это те, кто открывает ворота важным господам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +252

      эд100 12 минут назад

      это бальзам на душу. я счастлив! я верю в Португалию, в её многогранный коллектив профессионалов! Толи ещё будет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7799

      Томик 26 минут назад

      Очень хотел, чтобы вылетели Швейцарцы, но такого праздника не ждал, конечно.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6553

      Красногорск_Фан 34 минуты назад

      Лет 15 обожаю смотреть матчи Португалии. Вне зависимости от исхода это огонь, валидол, иногда восторг. Как сегодня. Крутой хеттрик, охренительные голы (в т.ч. Пепе и Леау) . 6 голов одной из самых низовых команд мира. Все просто офигенно! Зы останьте от Роналду. У него есть миллиард евро, 90 наград и достижений, некоторые из которых еще долго не повторят. Я прекрасно понимаю что на этом фоне титулов своей родине хочется куда больше чем чего то еще. Чего журналюги придумывают. А у него на лице после 3-го гола была РАДОСТЬ. Что его команда идет дальше.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7799

      Томик > Красногорск_Фан 28 минут назад

      118 голов за сборную... Что там можно ещё говорить?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6553

      Красногорск_Фан > Томик 26 минут назад

      Я искренне не думаю что при моей жизни еще будут команды, которые выиграют ЛЧ 3 раза подряд. И так далее.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3130

      Ziklop 34 минуты назад

      это потому-что Криштиану на скамейке оставили, тренер правильно сделал!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6553

      Красногорск_Фан > Ziklop 29 минут назад

      Да пусть хоть всех оставит если такой результат дает )) Сантуш куул!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ARSteven89 35 минут назад

      Пепе сегодня Папа!
      Диогу Кошта - Диогу Кошка!
      Гонсало Рамуш - не Игуаин, Рамуш!
      Бруну - организм Португалии!
      Криштиану - сборная с финала Евро-2016 показала тебе, что пора! Сейчас она дарит тебе отличную возможность уйти красиво, проведя все матчи на заключительном ЧМ!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27554

      JTherry 36 минут назад

      отменно "разнесли" португальцы швейцарцев... и как же хорош был Рамуш, чувство гола восхитительное, Роналду аплодировал...) а ставочка при этом сгорела, думал, будет ничья...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20091

      Persona_non_Grata > JTherry 32 минуты назад

      Сегодня и не мой день - тут тоже поставил на ничью, да в добавок на победу испанцев (((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27554

      JTherry > Persona_non_Grata 24 минуты назад

      аналогично, также прощелкал 2 эти самые ставки...)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20091

      Persona_non_Grata 36 минут назад

      Это было мощно !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20293

      derrik2000 38 минут назад

      Раскатали по полной.
      Жаль.
      Думал, что "ребята с Альпийских гор" серьёзнее будут упираться.
      Да ещё и Якин там ГТ...
      Хотя всё равно - швейцарцы прыгнули, что называется, выше головы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +554

      klimovich > derrik2000 12 минут назад

      Там с альпийских гор, судя по фамилиям, в лучшем случае Фройлер, Шар, Зоммер и Комер. 4 человека из 16 побывавших на поле.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20293

      derrik2000 > klimovich 2 минуты назад

      Сейчас и **** с арабами, как оказалось, тоже полюбили чистый горный воздух... )))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11