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    Хакими, родившийся в Испании, забил победный мяч за Марокко в серии пенальти с испанцами

    Марокко победил Испанию в серии пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

    Победный мяч в серии пенальти забил защитник «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими. Он родился и вырос в Испании, у него есть испанское гражданство.

    • Марокко сыграет в четвертьфинале с победителем матча Португалия – Швейцария.
    • Команда впервые вышла в 1/4 финала ЧМ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +147

      adekvat0726 49 минут назад

      Это по типу наших захарянов, сперцянов и т. д.

      0
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      Рейтинг: +17266

      Garrincha58 1 час назад

      странно что такой игрок не пригодился Испании ни Реалу ни Боруссии ни Интеру

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