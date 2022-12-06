Хакими, родившийся в Испании, забил победный мяч за Марокко в серии пенальти с испанцами

Марокко победил Испанию в серии пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2022.
Победный мяч в серии пенальти забил защитник «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими. Он родился и вырос в Испании, у него есть испанское гражданство.
- Марокко сыграет в четвертьфинале с победителем матча Португалия – Швейцария.
- Команда впервые вышла в 1/4 финала ЧМ.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Хакими: новости об игроке на ЧМ-2022
Новости сборной Марокко на ЧМ-2022
Результаты сборной Марокко на ЧМ-2022
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: «Бомбардир»