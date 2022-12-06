Хакими, родившийся в Испании, забил победный мяч за Марокко в серии пенальти с испанцами

Марокко победил Испанию в серии пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

Победный мяч в серии пенальти забил защитник «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими. Он родился и вырос в Испании, у него есть испанское гражданство.

Марокко сыграет в четвертьфинале с победителем матча Португалия – Швейцария.

Команда впервые вышла в 1/4 финала ЧМ.

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