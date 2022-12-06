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    «Фантастика. Уму непостижимо». Мостовой – о возможной работе Рангника в сборной Германии

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о возможном назначении Ральфа Рангника на пост генерального менеджера сборной Германии.

    «Это просто фантастика. Фантазeры. Вот как тут реагировать? Так оно и бывает.

    Рангник имеет хороших агентов и связи, потому его везде пихают.

    Уму непостижимо, что в Германии не могут поставить футбольного человека», – сказал Мостовой.

    • Сборная Германии вылетела с ЧМ-2022 после группового этапа.
    • Рангник был в «Локомотиве» в 2021 году.
    • После московского клуба немец возглавил «Манчестер Юнайтед».
    • Сейчас Рангник тренирует сборную Австрии.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3130

      Ziklop 42 минуты назад

      какая мощная у него крыша, везде продвинут на доходное место. кто его толкает так?

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