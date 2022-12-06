«Фантастика. Уму непостижимо». Мостовой – о возможной работе Рангника в сборной Германии

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о возможном назначении Ральфа Рангника на пост генерального менеджера сборной Германии.

«Это просто фантастика. Фантазeры. Вот как тут реагировать? Так оно и бывает.

Рангник имеет хороших агентов и связи, потому его везде пихают.

Уму непостижимо, что в Германии не могут поставить футбольного человека», – сказал Мостовой.

Сборная Германии вылетела с ЧМ-2022 после группового этапа.

Рангник был в «Локомотиве» в 2021 году.

После московского клуба немец возглавил «Манчестер Юнайтед».

Сейчас Рангник тренирует сборную Австрии.

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