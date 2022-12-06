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  • «Фантастика. Уму непостижимо». Мостовой – о возможной работе Рангника в сборной Германии

«Фантастика. Уму непостижимо». Мостовой – о возможной работе Рангника в сборной Германии

6 декабря 2022, 17:54
3

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о возможном назначении Ральфа Рангника на пост генерального менеджера сборной Германии.

«Это просто фантастика. Фантазeры. Вот как тут реагировать? Так оно и бывает.

Рангник имеет хороших агентов и связи, потому его везде пихают.

Уму непостижимо, что в Германии не могут поставить футбольного человека», – сказал Мостовой.

  • Сборная Германии вылетела с ЧМ-2022 после группового этапа.
  • Рангник был в «Локомотиве» в 2021 году.
  • После московского клуба немец возглавил «Манчестер Юнайтед».
  • Сейчас Рангник тренирует сборную Австрии.

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Источник: «Чемпионат»
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Германия Рангник Ральф Мостовой Александр
Комментарии (3)
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Ziklop
1670339356
какая мощная у него крыша, везде продвинут на доходное место. кто его толкает так?
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Garrincha58
1670352341
наши горе аналитики выдумали и тут же обсуждают немчура же не такие уж совсем дураки что бы этого бездаря назначить
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Ганнибал Лектор
1670426312
Даже в Германии бардак, чего уж про нас говорить?
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