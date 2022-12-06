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    Рангник – кандидат на пост генменеджера сборной Германии

    Немецкий футбольный союз рассматривает четырeх кандидатов на пост генерального менеджера сборной Германии после увольнения Оливера Бирхоффа, сообщает Bayern&Germany.

    На освободившееся место претендуют Маттиас Заммер, Лотар Маттеус, Фреди Бобич и Ральф Рангник, ранее работавший в «Локомотиве».

    • Сборная Германии вылетела с ЧМ-2022 после группового этапа.
    • Рангник был в «Локомотиве» в 2021 году.
    • После московского клуба немец возглавил «Манчестер Юнайтед».
    • Сейчас Рангник тренирует сборную Австрии.

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    Источник: Bayern&Germany

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19

      ARSENAL LONDONN 46 минут назад

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      0
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      Рейтинг: +4419

      Snek 48 минут назад

      Я не понимаю. За какие коврижки? Он же ноль во всём.

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      Рейтинг: +1431

      Loko_Roma 52 минуты назад

      История великого шулера продолжается, люди конечно не обучаемы, и это не зависит от национальности и цвета кожи

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