Рангник – кандидат на пост генменеджера сборной Германии

Немецкий футбольный союз рассматривает четырeх кандидатов на пост генерального менеджера сборной Германии после увольнения Оливера Бирхоффа, сообщает Bayern&Germany.

На освободившееся место претендуют Маттиас Заммер, Лотар Маттеус, Фреди Бобич и Ральф Рангник, ранее работавший в «Локомотиве».

Сборная Германии вылетела с ЧМ-2022 после группового этапа.

Рангник был в «Локомотиве» в 2021 году.

После московского клуба немец возглавил «Манчестер Юнайтед».

Сейчас Рангник тренирует сборную Австрии.

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