Агент Фернандеса: «Марио сейчас решает, возвращаться в футбол или нет»

Жорже Машаду, агент экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса, высказался о будущем своего клиента.

«Марио не объявлял о завершении карьеры. Сейчас он решает, возвращаться в футбол или нет. Возможен ли вариант в возвращением в ЦСКА? Он еще не принял никаких решений», — сказал Машаду.

Фернандес приостановил контракт с ЦСКА, за который он выступал с 2012 года.

За 10 сезонов он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

Соглашение натурализованного бразильца с клубом РПЛ действует до июня 2024-го.

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