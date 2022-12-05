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    Агент Фернандеса: «Марио сейчас решает, возвращаться в футбол или нет»

    Жорже Машаду, агент экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса, высказался о будущем своего клиента.

    «Марио не объявлял о завершении карьеры. Сейчас он решает, возвращаться в футбол или нет. Возможен ли вариант в возвращением в ЦСКА? Он еще не принял никаких решений», — сказал Машаду.

    • Фернандес приостановил контракт с ЦСКА, за который он выступал с 2012 года.
    • За 10 сезонов он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Соглашение натурализованного бразильца с клубом РПЛ действует до июня 2024-го.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7787

      Томик 38 минут назад

      Кто это такой? В каком он цска играл?

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