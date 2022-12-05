Аленичев высказался о будущем Дзюбы

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев порассуждал о перспективах Артема Дзюбы трудоустроиться в РПЛ.

– Без работы пока остается Дзюба. Понимаете, почему бомбардир без команды?

– Не думаю, что Артем, мало играя в Турции в эти три-четыре месяца, растерял свои сильные качества.

Конечно, возраст уже, скорость не та. Но мастерство не пропало.

Может быть, руководителей наших ведущих клубов пугает его зарплата? Или, может быть, руководители бояться, что Артем испортит атмосферу в раздевалке?

Думаю, что если бы Артем сейчас вернулся в РПЛ, мог бы принести пользу любому клубу. Я бы хотел, чтобы Артем еще поиграл.

34-летний Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспором» и стал свободным агентом.

В Турции он забил 1 гол в 5 матчах.

Сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Рубина», «Торпедо», «Венеции» и кипрской «Кармиотиссы».

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