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    Аленичев высказался о будущем Дзюбы

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев порассуждал о перспективах Артема Дзюбы трудоустроиться в РПЛ.

    – Без работы пока остается Дзюба. Понимаете, почему бомбардир без команды?

    – Не думаю, что Артем, мало играя в Турции в эти три-четыре месяца, растерял свои сильные качества.

    Конечно, возраст уже, скорость не та. Но мастерство не пропало.

    Может быть, руководителей наших ведущих клубов пугает его зарплата? Или, может быть, руководители бояться, что Артем испортит атмосферу в раздевалке?

    Думаю, что если бы Артем сейчас вернулся в РПЛ, мог бы принести пользу любому клубу. Я бы хотел, чтобы Артем еще поиграл.

    • 34-летний Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспором» и стал свободным агентом.
    • В Турции он забил 1 гол в 5 матчах.
    • Сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Рубина», «Торпедо», «Венеции» и кипрской «Кармиотиссы».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20072

      Persona_non_Grata 6 минут назад

      А чего тут высказываться то - всё, у Дзюбы в футболе нет будущего...

      0
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      Рейтинг: +12302

      Алексей З 35 минут назад

      Ещё бы рассказал где рассмотреть то мастерством , которое упомянуто.
      Наглядный пример бегал на ЧМ.
      Левандовский - обладатель Золотого мяча. В Баварии это ТОП , а в сборной лузер.
      ПАРТНЁРЫ - 80-90% его успеха.
      Дзюба в Зените в окружении бразильцев это одно ,а без них пшик, никому не нужен.

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      Рейтинг: +18354

      Cleaner 1 час назад

      Руководители других клубов опасаются возникновения Дзюбо-Азмунских отношений в своих командах!..)

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