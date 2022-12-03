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    ЧМ-2022. Аргентина победила в 1/8 финала Австралию (2:1), Месси забил

    Сборная Аргентины в 1/8 финала чемпионата мира-2022 оказалась сильнее Австралии. У южноамериканцев забили Лионель Месси и Хулиан Альварес.

    Это был 1000-й матч в карьере Месси.

    Команды провели официальный матч впервые с 1993 года.

    Аргентина в 1/4 финала сыграет с Нидерландами.

    ЧМ-2022. 1/8 финала

    Аргентина – Австралия – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Месси, 35; 2:0 – Альварес, 57; 2:1 – Фернандес, 77 (в свои ворота).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2022 23:56
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7775

      Томик 1 час назад

      Надеюсь, что бывших голландцев отправит домой именно сборная Аргентины, в этот раз.

      0
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      Рейтинг: +1095

      Alex Flash 1 час назад

      На фоне Месси ,Ди Марии,Дибалы(не понятно почему не выходящему) техника некоторых игруль просто приводит в шок,особенно Дуба Тару .Выложили на блюдечке...

      0
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      ...
      Рейтинг: +7775

      Томик > Alex Flash 1 час назад

      Да сегодня и Лаутаро Мартинес вышел как будто с чужими ногами. А во втором тайме первого матча в группе, один Ди Мария в футбол играл.

      0
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      Рейтинг: +8764

      GoLenaStop 2 часа назад

      В этом матче не было куража. Усталость...
      По игре - ничуха.
      Но, это - ногомяч, и здесь должен быть победитель.
      Let it be.

      0
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      Рейтинг: +4135

      mutabor0992 2 часа назад

      Что и требовалось доказать.Кто то ждал другого результата?Крутой матч нас ждет Аргентина-Нидерланды.Главное чтобы судьи и политиканы не вмешивались!

      0
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      Рейтинг: +27459

      JTherry 2 часа назад

      выиграли аргентинцы в 1000-м матче Месси, с его голом (наконец!) в плей-офф, но не показали чемпионской игры... обе команды забили по одному "дурному" голу, а мы "насладились" истеричными комментами Генича... "красивая футболка на болельщице Аргентины" понравилось...) а ведь австралийцы могли перевести матч в овер-тайм... не везло сегодня обеим командам...

      1
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      Рейтинг: +1080

      ARSteven89 2 часа назад

      Всё-таки не успели аргентинцы восстановиться за короткий срок с последней игры. Никакой лёгкой прогулки с австралийцами не получилось. Последние 10 минут могли качнуться в любую сторону, а момент Куола за 30 секунд до конца мог повергнуть в шок всю аргентинскую торсиду. Благодарите Эми Мартинеса! Теперь впереди крутой четвертьфинал с голландцами!

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      Рейтинг: +376

      Ill Ich 2 часа назад

      Аргентинцы контролировали ход матча, не прилагая чрезмерных усилий (хотя избавить себя от нервозной концовки не получилось). В следующем матче напрягаться придётся явно больше.

      1
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      Рейтинг: +6481

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Спасибо обоим командам за игру! В ней была мысль и нерв. И даже корявенький. Единственное чего не понял зачем Австалопитеки нарядились в цвета полностью совпадающие со сборной Бразилии. Чтобы Аргентинцам драть слаще было?

      1
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      Рейтинг: +587

      Октавиус 2 часа назад

      Недурно австралийцы погоняли Месси и ко. Ожидал разгром, а арги чуть победу не упустили на последних минутах

      1
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      Рейтинг: +51

      fitt 2 часа назад

      ВЕЛИЧАЙШИЙ В ИСТОРИИ ФУТБОЛА сделал свое дело. Ждем следующий матч амигос

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