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  • ЧМ-2022. Аргентина победила в 1/8 финала Австралию (2:1), Месси забил

ЧМ-2022. Аргентина победила в 1/8 финала Австралию (2:1), Месси забил

3 декабря 2022, 23:56
13

Сборная Аргентины в 1/8 финала чемпионата мира-2022 оказалась сильнее Австралии. У южноамериканцев забили Лионель Месси и Хулиан Альварес.

Это был 1000-й матч в карьере Месси.

Команды провели официальный матч впервые с 1993 года.

Аргентина в 1/4 финала сыграет с Нидерландами.

ЧМ-2022. 1/8 финала

Аргентина – Австралия – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Месси, 35; 2:0 – Альварес, 57; 2:1 – Фернандес, 77 (в свои ворота).

Календарь ЧМ-2022

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Аргентина Австралия
Комментарии (13)
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fitt
1670101160
ВЕЛИЧАЙШИЙ В ИСТОРИИ ФУТБОЛА сделал свое дело. Ждем следующий матч амигос
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Октавиус
1670101185
Недурно австралийцы погоняли Месси и ко. Ожидал разгром, а арги чуть победу не упустили на последних минутах
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Красногорск_Фан
1670101261
Спасибо обоим командам за игру! В ней была мысль и нерв. И даже корявенький. Единственное чего не понял зачем Австалопитеки нарядились в цвета полностью совпадающие со сборной Бразилии. Чтобы Аргентинцам драть слаще было?
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Ill Ich
1670101333
Аргентинцы контролировали ход матча, не прилагая чрезмерных усилий (хотя избавить себя от нервозной концовки не получилось). В следующем матче напрягаться придётся явно больше.
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ARSteven89
1670101564
Всё-таки не успели аргентинцы восстановиться за короткий срок с последней игры. Никакой лёгкой прогулки с австралийцами не получилось. Последние 10 минут могли качнуться в любую сторону, а момент Куола за 30 секунд до конца мог повергнуть в шок всю аргентинскую торсиду. Благодарите Эми Мартинеса! Теперь впереди крутой четвертьфинал с голландцами!
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JTherry
1670101564
выиграли аргентинцы в 1000-м матче Месси, с его голом (наконец!) в плей-офф, но не показали чемпионской игры... обе команды забили по одному "дурному" голу, а мы "насладились" истеричными комментами Генича... "красивая футболка на болельщице Аргентины" понравилось...) а ведь австралийцы могли перевести матч в овер-тайм... не везло сегодня обеим командам...
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Alex Flash
1670104850
На фоне Месси ,Ди Марии,Дибалы(не понятно почему не выходящему) техника некоторых игруль просто приводит в шок,особенно Дуба Тару .Выложили на блюдечке...
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Томик
1670105058
Надеюсь, что бывших голландцев отправит домой именно сборная Аргентины, в этот раз.
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ААМ
1670116574
Обе команды неубедительно сыграли в обороне.
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zigbert
1670136294
Преимущество аргентинцев не вызывало сомнения да и по голевым моментам они превзошли соперника. Заслуга аргентинцев в том что при счете 2:1 они не сели в глухую оборону. Правда уже на последних секундах компенсированного времени Гаранг мог сравнять счет.
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