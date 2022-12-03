ЧМ-2022. Аргентина победила в 1/8 финала Австралию (2:1), Месси забил

Сборная Аргентины в 1/8 финала чемпионата мира-2022 оказалась сильнее Австралии. У южноамериканцев забили Лионель Месси и Хулиан Альварес.

Это был 1000-й матч в карьере Месси.

Команды провели официальный матч впервые с 1993 года.

Аргентина в 1/4 финала сыграет с Нидерландами.

ЧМ-2022. 1/8 финала

Аргентина – Австралия – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Месси, 35; 2:0 – Альварес, 57; 2:1 – Фернандес, 77 (в свои ворота).

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