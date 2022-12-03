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    «Никого не боимся». Тренер «Волги» – о попадании в Кубке России на «Зенит»

    Главный тренер «Волги» Сергей Жуков прокомментировал итог жеребьевки первого раунда плей-офф Кубка России. Команда из Ульяновска примет «Зенит».

    – Абсолютное большинство ульяновских болельщиков, естественно, жаждали увидеть в соперниках «Зенит». Сергей Николаевич, а лично у Вас каковы были предпочтения?

    – Интересно было бы сыграть с любой командой. В любом случае это клубы РПЛ, элита нашего футбола. Жребий выбрал «Зенит». Восьмикратный чемпион России, четыре сезона подряд выигрывают чемпионат, безусловный гегемон. Тут больше говорить и не надо ничего – достижения сами обо всeм говорят. Но мы никого не боимся.

    • Матч состоится в конце января.
    • Поле в Ульяновске начнут готовить в январе.
    • «Волга» – аутсайдер Первой лиги.

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    Источник: сообщество «Волги» в VK

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