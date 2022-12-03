«Никого не боимся». Тренер «Волги» – о попадании в Кубке России на «Зенит»

Главный тренер «Волги» Сергей Жуков прокомментировал итог жеребьевки первого раунда плей-офф Кубка России. Команда из Ульяновска примет «Зенит».
– Абсолютное большинство ульяновских болельщиков, естественно, жаждали увидеть в соперниках «Зенит». Сергей Николаевич, а лично у Вас каковы были предпочтения?
– Интересно было бы сыграть с любой командой. В любом случае это клубы РПЛ, элита нашего футбола. Жребий выбрал «Зенит». Восьмикратный чемпион России, четыре сезона подряд выигрывают чемпионат, безусловный гегемон. Тут больше говорить и не надо ничего – достижения сами обо всeм говорят. Но мы никого не боимся.
- Матч состоится в конце января.
- Поле в Ульяновске начнут готовить в январе.
- «Волга» – аутсайдер Первой лиги.
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Источник: сообщество «Волги» в VK