Вылет Германии и Бельгии с ЧМ-2022, две тренерские отставки, дисквалификация игроков «Зенита» и «Спартака» за драку и другие новости

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РФС назвал состав команды Пути РПЛ на Матч звезд Кубка России. Главный тренер – Газзаев

КДК вынес наказание Малкому, Барриосу, Родригао, Селихову, Николсону и Соболеву за массовую драку. ЭСК признала Промеса зачинщиком

ЧМ-2022: Бельгия сыграла вничью с Хорватией и вылетела из турнира. Марокко победил Канаду и выиграл группу. Германия победила Коста-Рику, но вылетела из турнира. Испания проиграла Японии и вышла из группы со 2-го места

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Две отставки после вылета с ЧМ-2022: Мартинес объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бельгии, Мартино покинул сборную Мексики

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