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  • Вылет Германии и Бельгии с ЧМ-2022, две тренерские отставки, дисквалификация игроков «Зенита» и «Спартака» за драку и другие новости

Вылет Германии и Бельгии с ЧМ-2022, две тренерские отставки, дисквалификация игроков «Зенита» и «Спартака» за драку и другие новости

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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (2)
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Иван Петров 1986
1669959102
Ротик не нужно было прикрывать. Домой в гейропу ! ! !
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alex1951
1669961729
Полагаем,что это еще не вечер...... Из 8и игр 1\\8 ожидаем пару сюрпризов ,вплоть до послематчевых пенальти..... Смотрим далее.
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