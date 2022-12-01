⚡️ ЧМ-2022. Бельгия сыграла вничью с Хорватией (0:0) и вылетела из турнира

Сборные Хорватии и Бельгии не выявили победителя в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Итог матча – ничья 0:0.

Бельгийцы набрали четыре очка и финишировали на третьем месте в группе. Команда не вышла в плей-офф турнира.

Хорваты с пятью баллами стали вторыми, уступив лидерство Марокко.

ЧМ-2022. Группа F. 3-й тур

Хорватия – Бельгия – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

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