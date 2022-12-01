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  • ⚡️ ЧМ-2022. Бельгия сыграла вничью с Хорватией (0:0) и вылетела из турнира

⚡️ ЧМ-2022. Бельгия сыграла вничью с Хорватией (0:0) и вылетела из турнира

1 декабря 2022, 19:53
14

Сборные Хорватии и Бельгии не выявили победителя в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Итог матча – ничья 0:0.

Бельгийцы набрали четыре очка и финишировали на третьем месте в группе. Команда не вышла в плей-офф турнира.

Хорваты с пятью баллами стали вторыми, уступив лидерство Марокко.

ЧМ-2022. Группа F. 3-й тур

Хорватия – Бельгия – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Хорватия Бельгия
Комментарии (14)
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Из Твери Леха
1669913679
Просто никакущая Бельгия. Домой с позором.
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Томик
1669913896
До свидания, голденбойсы!
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inzek
1669913910
золотое поколение, которое так ничего и не выиграло)
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ARSteven89
1669914066
Вся оценка игры сборной Бельгии на этом турнире уложилась в последнюю 5-минутку с двумя моментами Лукаку на линии вратарской, к которым он был НЕ ГОТОВ! Не готова сборная Бельгия! Закатилось поколение! Хорватия, скорее всего, на Испанию в 1/8, ну и сами виноваты, что играли на ничью)
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Стаz
1669914164
Лукака белены объелась
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insider_retro
1669914232
Распиаренное поколение бельгийцев закончило свою эпоху бесславно и тоскливо...
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Benifacto
1669914306
вот это что ни на есть "пернули в лужу" мда....это провал года! даже итальяшки смеются))))
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lipatov32
1669914610
Даже наш отечественный "РУКАКУ" деревянный, один бы, да забил!))))
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JTherry
1669915062
"золотушное" поколение бельгийцев, давай, до свиданья..!) неоправданные надежды, постаревшие "звездульки", неуправляемая команда...
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Oldtrafford83
1669958506
Поколение золотого дождя закончилось))
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