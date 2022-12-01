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    ⚡️ ЧМ-2022. Бельгия сыграла вничью с Хорватией (0:0) и вылетела из турнира

    Сборные Хорватии и Бельгии не выявили победителя в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Итог матча – ничья 0:0.

    Бельгийцы набрали четыре очка и финишировали на третьем месте в группе. Команда не вышла в плей-офф турнира.

    Хорваты с пятью баллами стали вторыми, уступив лидерство Марокко.

    ЧМ-2022. Группа F. 3-й тур

    Хорватия – Бельгия – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:53
    Комментарии13
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      Рейтинг: +27381

      JTherry 13 минут назад

      "золотушное" поколение бельгийцев, давай, до свиданья..!) неоправданные надежды, постаревшие "звездульки", неуправляемая команда...

      2
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      Рейтинг: +428

      lipatov32 21 минуту назад

      Даже наш отечественный "РУКАКУ" деревянный, один бы, да забил!))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +317

      Болотоход 21 минуту назад

      А стыдно все ровно за зенит всегда че то))!!!

      1
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      Рейтинг: +1623

      Benifacto 26 минут назад

      вот это что ни на есть "пернули в лужу"
      мда....это провал года! даже итальяшки смеются))))

      0
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      Рейтинг: +6455

      Красногорск_Фан 27 минут назад

      Не все то золото что ничего не выиграло. Но спасибо за отличную игру 4 года назад. Был замечательный период. А теперь обычный середняк. А хорватам осталось недолго до вылета

      1
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      Рейтинг: +69669

      insider_retro 27 минут назад

      Распиаренное поколение бельгийцев закончило свою эпоху бесславно и тоскливо...

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      Рейтинг: +1315

      ruded 28 минут назад

      пару лет назад, на этом ресурсе, Бельгия должна была...Но вот - сглотнула. оч жаль

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      Рейтинг: +1154

      Стаz 28 минут назад

      Лукака белены объелась

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      Рейтинг: +1033

      ARSteven89 30 минут назад

      Вся оценка игры сборной Бельгии на этом турнире уложилась в последнюю 5-минутку с двумя моментами Лукаку на линии вратарской, к которым он был НЕ ГОТОВ! Не готова сборная Бельгия! Закатилось поколение!
      Хорватия, скорее всего, на Испанию в 1/8, ну и сами виноваты, что играли на ничью)

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      Рейтинг: +4840

      ААМ 30 минут назад

      Мой прогноз о выходе Марокко и Хорватии в 1/8 оправдася.

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